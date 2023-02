Rihanna no Super Bowl: gravidez da cantora ofuscou estratégia de marketing

Após um hiato dos palcos de cinco anos, Rihanna voltou a se apresentar no Super Bowl de domingo, 12. Sem lançar um álbum novo desde 2016, a cantora passou os últimos anos se dedicando a suas empresas de maquiagem e lingerie, Fenty Beauty e Fenty x Savage, respectivamente, responsáveis pelo crescimento de sua fortuna de 1,7 bilhão de dólares (quase 9 milhões de reais). Além disso, a artista também engravidou de seu primeira filho com o rapper ASAP Rock, um menino nascido em maio do ano passado e que, curiosamente, ainda não teve seu nome divulgado pelos pais. Na apresentação aguardada pelos fãs, Rihanna até tentou divulgar sua grife de maquiagem ao retocar o pó compacto de seu rosto, porém, sua segunda gravidez roubou todos os holofotes.

Durante o show do intervalo do Super Bowl, por volta das 22h3o (no horário de Brasília), as buscas pela marca Fenty Beuaty foram menores do que 1, em uma escala de 0 a 100 do Google Trends –ferramenta que analisa os termos mais procurados na internet. Já o termo Rihanna pregnant (Rihanna grávida, em inglês), explodiu, com mais de 100 na mesma análise. Nas últimas horas, o fenômeno persistiu: a procura pela nova gestação da cantora de Barbados gerou muito mais interesse do que os produtos de maquiagem, cerca de 50% a mais de buscas no Google.