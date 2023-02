Rihanna de volta aos palcos: como assistir ao show do ‘Super Bowl’

Após quase cinco anos de hiato dos palcos –tempo em que passou administrando suas empresas de cosméticos e lingerie, Rihanna voltará a se apresentar. A escolha para o comeback da cantora foi certeiro: o show do intervalo do Super Bowl, a final do campeonato da liga de futebol americano, a NFL, que costuma ter a maior audiência da TV dos Estados Unidos do ano e, portanto, os comerciais mais caros da televisão. O Super Bowl acontecerá no próximo domingo, 12, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Já o show de Rihanna tem previsão de começar por volta das 22h. No Brasil, tanto a final, quanto à apresentação, serão exibidas na TV aberta pela RedeTV!, na TV paga pela ESPN e no streaming pelo Star+.

A final será no estádio da University of Phoenix, no Arizona, disputada por Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. No Star+, a narração será de Fernando Nardini e comentários de Paulo Antunes, Conrado Giulietti e Guilherme Cohen. A transmissão do show do intervalo com Rihanna será comentada pela apresentadora MariMoon.