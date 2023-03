Johnny Depp ataca de artista e põe à venda retratos de famosos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao longo de sua carreira, Johnny Depp vem demonstrando afeição por outras formas de arte além da atuação. Depois do conturbado julgamento midiático com a ex-mulher, a atriz Amber Heard, acusado de violência doméstica, Depp apostou na carreira musical para voltar de fininho ao olhar do público — agora, está vendendo obras de arte feitas por ele. Trata-se de uma coleção de quatro retratos em serigrafia (ou silk-screen, processo de impressão à base de estêncil) de figuras públicas. Intitulada Friends & Heroes II, a série apresenta imagens de Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix e Hunter S. Thompson, e está sendo comercializada através da galeria Castle Fine Art, de Londres, por 17.500 libras (cerca de 109.000 reais na cotação atual).

Os retratos também foram disponibilizados individualmente (5.400 dólares cada) há duas semanas, mas as 780 cópias já esgotaram. No ano passado, o mesmo aconteceu com figuras de Keith Richards, Al Pacino, Bob Dylan e Elizabeth Taylor, que integravam uma primeira coleção, Friends & Heroes. A descrição do trabalho de Depp no site da galeria informa: “Trabalhando a partir de referências fotográficas, cada imagem foi reduzida a um retrato mais simples e icônico do indivíduo, que Johnny então desenvolveu e energizou com seus característicos floreios à mão livre.”