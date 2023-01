A emocionante reação de Jamie Lee Curtis ao ser indicada ao Oscar

Giro VEJA - terça, 24 de janeiro

O recuo do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e a viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Argentina são os destaques do dia

A crise que atinge a relação entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, depois que o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ter desistido de comandar o 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia. Ele havia sido indicado ainda na gestão passada, mas tornou-se alvo de denúncias sobre transações suspeitas realizadas quando atuava no gabinete presidencial, supostamente em favor da família Bolsonaro. O caso é tido como o estopim da demissão, no último fim de semana, do agora ex-comandante do Exército Júlio César de Arruda