De Viola Davis a ‘Não! Não Olhe!’: os esnobados do Oscar 2023

Quando chegou aos cinemas no ano passado, A Mulher Rei recebeu muitos elogios por parte do público e da crítica especializada. Repleto de tensão, o filme acompanha a história de um grupo de guerreiras africanas nos anos 1800 que tiveram suas narrativas ofuscadas pelos colonizadores europeus. Nada disso, porém, foi suficiente para o longa sequer ser lembrado pela Academia do Oscar, que divulgou seus indicados nesta terça-feira, 24. Viola Davis, protagonista indicada ao Sag Awards e o Bafta pelo papel, estava cotada para a categoria de melhor atriz — mas ficou de fora. O mesmo aconteceu com a diretora, Gina Prince-Bythewood.

Nas últimas duas edições do Oscar, as mulheres dominaram a categoria de direção. Apesar de historicamente elas quase não terem sido lembradas, em 2021 e 2022, Chole Zhao, de Nomadland, e Jane Campion, de Ataque dos Cães, levaram, respectivamente, as estatuetas para casa. Este ano, porém, a categoria é composta apenas por homens, deixando de lado nomes como Chinonye Chukwu, de Till – A Busca por Justiça, e a própria Gina Prince-Bythewood, de A Mulher Rei. Outra diretora que estava cotava para competir pelo posto de melhor direção era Charlotte Wells, de Aftersun — outro longa esnobado que recebeu apenas uma indicação, de melhor ator para Paul Mescal.

Na categoria de atuação, a falta de alguns nomes também chamou a atenção. Apesar das 6 indicações de Top Gun: Maverick, uma das bilheterias arrasa quarteirão de 2022, o grande protagonista Tom Cruise, não foi lembrado. O longa Os Fabelmans, espécie de biografia de Steven Spielberg, também enfrentou algo parecido. Com 7 indicações, o ator Paul Dano, que interpreta o pai de Spielberg no longa, ficou de fora das nomeações.

Quando o assunto são filmes de terror, é comum a Academia de Hollywood torcer o nariz. O terceiro longa de Jordan Peele, Não! Não Olhe! é o grande exemplo de esnobado do gênero este ano — apesar das críticas positivas e da boa bilheteria. Na toada pop, Taylor Swift, que também tentava uma vaga no Oscar, não conseguiu a tão sonhada indicação. A cantora fez campanha massiva para o seu curta musical All Too Well: The Short Film ser indicado como melhor curta-metragem. Swift também tinha uma chance na categoria de melhor canção original com Carolina, do filme Um Lugar Bem Longe Daqui, mas a música não foi lembrada pelo Oscar.