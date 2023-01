A volta por cima dos atores com mais de 50 anos esnobados por Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator e mestre em artes marciais Ke Huy Quan arrancou lágrimas da plateia repleta de celebridades hollywoodianas no Globo de Ouro, na semana passada. Emocionado, o vietnamita de 51 anos, que levou o prêmio de melhor ator cômico pelo filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, relembrou sua carreira. “Quando comecei como ator-mirim em Indiana Jones e o Templo da Perdição [de 1984] me senti muito sortudo. Conforme os anos se passaram, comecei a me questionar se era isso, se tinha sido só um lance de sorte”, disse ele, que ficou décadas sem nenhum outro trabalho relevante como ator. “Mais de trinta anos depois, dois caras pensaram em mim e me deram uma nova oportunidade”, finalizou Quan, citando os diretores chamados de Os Daniels, dupla responsável por Tudo em Todo Lugar.

Discursos como o de Ke Huy Quan se tornaram o “novo normal” na atual temporada de premiações que precede o Oscar. Curiosamente, diversos atores com mais de 50 anos esnobados pela indústria deram a volta por cima com boas oportunidades no cinema e na TV– as quais lhes deram a chance de provar que ainda estão cheios de vida e talento para dar e vender. Confira abaixo quem são eles.

Brendan Fraser

Dificilmente alguém que foi ao cinema nos anos 1990 passou incólume por Brendan Fraser. O ator americano alto e de olhos azuis marcantes foi o protagonista de vários sucessos de bilheteria, especialmente de aventura e comédia, caso do pastelão George, O Rei da Floresta (1997) e da franquia A Múmia (1999 e 2001). O sucesso, porém, trouxe consigo uma leva de traumas – e o deixou afastado dos holofotes por duas décadas. Fraser foi vítima de assédio sexual e sofreu acidentes em sets de filmagem – situações que lhe causaram problemas de saúde físicos e mentais. Agora, aos 54 anos, ele ganhou visibilidade com o drama A Baleia, no qual interpreta um homem obeso e em luto pela morte do namorado. Neste domingo, 17, ele ganhou o troféu de melhor ator no Critic’s Choice Awards e agradeceu ao diretor da produção, Darren Aronofsky: “Você me trouxe de volta e me mostrou onde eu poderia chegar”.

Jennifer Coolidge

Na mesma noite em que Ke Huy Quan fez a plateia se emocionar ao lembrar do passado, no Globo de Ouro, a atriz de 61 anos provocou gargalhadas. Estrela da série The White Lotus, Jennifer levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante pelo papel da ricaça sem noção Tanya. No discurso, ela agradeceu ao criador do programa da HBO, Mike White, relembrando que seus sonhos de juventude foram se desfazendo ao longo da carreira. “Eu tinha planos enormes, mas ai a gente envelhece e m***** acontecem. E, Mike, você me deu esperança. Me deu um novo começo”, disse ela. “Você mudou minha vida. Meus vizinhos agora falam comigo. Eu nunca era convidada para festas, agora todo mundo me convida, e graças a você, Mike.” Conhecida pelo papel da “mãe gostosona” de American Pie, a atriz vinha amargando pontas em comédias e séries. Agora, a agenda dela está concorridíssima.

Ke Huy Quan

Os anos 80 foram um sonho realizado para o ator de origem vietnamita. Além de ser escolhido por Steven Spielberg para Indiana Jones e o Templo da Perdição, Quan, ainda um adolescente, entrou para o elenco do pop Os Goonies. A bonança, infelizmente, acabou por aí. Ou parecia ter acabado. Segundo o próprio, a virada recente para atores asiáticos em Hollywood se deu com Podres de Ricos (2018), sucesso de bilheteria totalmente protagonizado por atores orientais. Para ele, em particular, a volta por cima aconteceu com o convite para Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, no qual interpreta o marido da personagem vivida por Michelle Yeoh. Ambos estão supercotados para concorrer ao Oscar este ano – e estão também entre os favoritos. Quan, aliás, já está com um novo emprego certo: ele estará na segunda temporada da série Loki, da Marvel.

Sheryl Lee Ralph

A atriz de 66 anos está fazendo sucesso na sitcom Abbott Elementary na pele da professora do ensino infantil Barbara, uma figura firme e tradicional, mas gentil. Com o papel, ela já ganhou um Emmy e levou, na noite de domingo, 15, o troféu de atriz coadjuvante em série cômica no Critic’s Choice Award. Em seu discurso, ela afirmou que desde os 19 anos, no começo da carreira, foi recusada em testes e ouviu que Hollywood não era lugar para ela. Isso até o genial Sidney Poitier (1927-2022) lhe dizer o contrário. “Você é uma ótima atriz”, relembrou Sheryl. “Deus me guiou até o momento que uma jovem mulher chamada Quinta Brunson [criadora e protagonista da série] me olhou e disse: senhora Ralph, não vamos ignorar seu talento.” Por fim, ela mandou um recado motivacional. “As pessoas podem não gostar de você, não te amar, nem te respeitar. Mas quando você olhar no espelho, é bom que você ame o que vê.”