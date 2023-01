Oscar 2023: Onde assistir aos indicados à premiação

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira, 24, os indicados à 95ª edição do Oscar. Alguns filmes estão em exibição nos cinemas, enquanto outros já estão disponíveis no streaming. Confira onde assistir às produções que concorrem as principais categorias do prêmio:

Os Fabelmans

Indicado nas categorias: Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, roteiro original, design de produção e trilha sonora original

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Avatar: O Caminho da Água

Indicado nas categorias: Melhor filme, melhor edição de som, efeitos visuais e design de produção

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Indicado nas categorias: Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, roteiro original, figurino, montagem, canção original e trilha sonora original

Onde assistir: NOW

Elvis

Indicados nas categorias: Melhor filme, melhor ator, melhor edição de som, fotografia, figurino, maquiagem e cabelo, montagem e design de produção

Onde assistir: HBO Max

Top Gun: Maverick

Indicado nas categorias: Melhor filme, roteiro adaptado, melhor edição de som, efeitos visuais, montagem e canção original

Onde assistir: Paramount+

Nada de Novo no Front

Indicado nas categorias: Melhor filme, roteiro adaptado, filme internacional, melhor edição de som, fotografia, efeitos visuais, maquiagem e cabelo, design de produção e trilha sonora original

Onde assistir: Netflix

Pinóquio por Guilhermo del Toro

Indicado na categoria: Animação

Onde assistir: Netflix

Red: Crescer é uma Fera

Indicado na categoria: Animação

Onde assistir: Disney+

Argentina, 1985

Indicado na categoria: Filme internacional

Onde assistir: Amazon Prime Video

Blonde

Indicado na categoria: Melhor atriz

Onde assistir: Netflix

Batman

Indicado nas categorias: Melhor edição de som, efeitos visuais, maquiagem e cabelo

Onde assistir: HBO Max

Aftersun

Indicado na categoria: Melhor ator

Onde assistir: Mubi e em cartaz nos cinemas

Passagem

Indicado na categoria: Melhor ator coadjuvante

Onde assistir: Apple TV+

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Indicado na categoria: Melhor atriz coadjuvante, efeitos visuais, figurino, maquiagem e cabelo, canção original

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas e disponível no Disney+ em 1º de fevereiro

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Indicado na categoria: Roteiro adaptado

Onde assistir: Netflix

A Fera do Mar

Indicado na categoria: Animação

Onde assistir: Netflix

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Indicado na categoria: Animação

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas



Babilônia

Indicado na categoria: Figurino, design de produção e trilha sonora original

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas

Bardo

Indicado na categoria: fotografia

Onde assistir: Netflix

Tár

Indicado nas categorias: Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, roteiro original, fotografia e montagem

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 26 de janeiro

Os Banshees de Inisherin

Indicado nas categorias: Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, roteiro original, montagem e trilha sonora original

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 2 de fevereiro

Triângulo da Tristeza

Indicado nas categorias: Melhor filme, melhor diretor e roteiro original

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 16 de fevereiro

A Baleia

Indicado nas categorias: Melhor ator, melhor atriz coadjuvante, maquiagem e cabelo

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 23 de fevereiro

Império da Luz

Indicado na categoria: fotografia

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas a partir de 23 de fevereiro