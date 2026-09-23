Nova pesquisa Real Time Big Data, debate de VEJA, despedida de Rick e mais destaques desta quarta

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Novas pesquisas eleitorais indicam disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro a 11 dias do 1º turno. VEJA+TV promove hoje debate presidencial com candidatos confirmados. Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, morre em acidente de helicóptero. Aliança Escudo das Américas anuncia sanções contra o crime organizado. Previsão de chuva e frio em São Paulo.

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A Real Time Big Data deve divulgar nesta quarta-feira, 23, uma nova pesquisa nacional sobre a corrida presidencial, a 11 dias do primeiro turno. O levantamento terá 2.000 entrevistas e deve atualizar os cenários de primeiro e segundo turnos, rejeição, potencial de voto e avaliação do governo. Na rodada anterior do instituto, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam com 44% cada em uma eventual disputa direta.

Enquanto esse resultado não é conhecido, uma nova rodada da AtlasIntel continua a mostrar a corrida apertada. Lula tem 45,8% no primeiro turno, contra 43,4% de Flávio. Renan Santos aparece com 4,5%, Augusto Cury com 2,1% e Ronaldo Caiado com 1,3%. Em um segundo turno entre os dois líderes, Lula marca 47,7% e Flávio, 47,4%, diferença de 0,3 ponto percentual, dentro da margem de erro que é de 1 ponto.

O que esperar do debate presidencial da VEJA?

A VEJA+TV promove nesta quarta, às 20h, na Usina Abril, o debate VEJA e VOTE. Foram convidados Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema; até a atualização mais recente, Cury, Caiado e Zema haviam confirmado presença. A jornalista Marcela Rahal será a mediadora, e a transmissão ocorrerá pela VEJA+TV e pela Rede Brasil de Televisão.

A dinâmica terá quatro blocos. Em dois deles, os candidatos poderão fazer perguntas entre si; outro será reservado a questionamentos de jornalistas de VEJA; e o último, às considerações finais. As regras preveem tempo controlado de fala, direito de resposta em situações específicas e possibilidade de advertência em caso de interrupções ou outras violações do regulamento.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Como será a despedida de Rick?

A morte de Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, provocou manifestações de pesar nesta terça. O cantor, de 59 anos, foi encontrado morto depois da queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. A aeronave havia desaparecido durante um trajeto entre Balneário Camboriú e São Joaquim; outras quatro pessoas também morreram. O caso será investigado.

Em uma mensagem divulgada pelo perfil oficial da dupla, pela produtora e pelo empresário dos artistas, Rick foi lembrado por sua trajetória no sertanejo e pela relação construída com o público ao longo de décadas. Informações sobre o velório ainda seriam divulgadas.

O que é o Escudo das Américas e o que muda com as novas sanções?

A aliança Escudo das Américas, liderada pelos Estados Unidos, anunciou a intenção de adotar medidas coordenadas contra 24 organizações criminosas da região, entre elas PCC e Comando Vermelho. A proposta envolve congelamento de ativos, restrições de visto e responsabilização de pessoas que ofereçam apoio material aos grupos. O comunicado foi assinado por 15 países.

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O movimento busca ampliar para outros países mecanismos já empregados por Washington contra organizações e indivíduos sancionados. A coalizão também pretende levar o tema ao âmbito da Organização dos Estados Americanos e acionar instrumentos de cooperação regional. A aplicação prática, porém, dependerá da legislação de cada integrante, e o próprio texto reconhece divergências entre governos latino-americanos sobre iniciativas lideradas pelos Estados Unidos.

Como fica o tempo em São Paulo nesta quarta-feira?

A cidade de São Paulo terá mais um dia de tempo fechado, chuva e temperaturas baixas. A previsão indica precipitação de moderada a forte em diferentes momentos, com máxima em torno de 17°C. No estado, o maior cuidado se concentra na Região Metropolitana, Vale do Paraíba, litoral e áreas do norte e nordeste paulista, onde há possibilidade de temporais e volumes elevados.

Também são previstas rajadas de vento de 40 a 50 km/h em diferentes pontos do Sudeste. À noite, a chuva tende a perder intensidade na capital, embora ainda possa ocorrer garoa.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.