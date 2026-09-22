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Chuva forte e frio: como fica o tempo no Sudeste nesta quarta-feira, 23

Instabilidades mantêm o tempo carregado em diferentes áreas do Sudeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 19h00
Frio em São Paulo
 (Reprodução/Reprodução)
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Chuva forte e frio: como fica o tempo no Sudeste nesta quarta-feira, 23 Priorizar nos meus resultados Google

A cidade de São Paulo terá uma quarta-feira, 23, de tempo fechado, chuva e temperaturas mais baixas. Segundo o Climatempo, a precipitação pode ocorrer a qualquer momento do dia, com intensidade moderada a forte, enquanto a máxima não deve passar dos 17°C.

No restante do estado, muitas nuvens e chuva predominam desde as primeiras horas. Ao longo do dia, a precipitação diminui em algumas áreas, mas continua concentrada principalmente na faixa leste, Região Metropolitana, Vale do Paraíba, litoral e norte e nordeste paulista. Há risco de temporais, raios e rajadas de vento, além de volumes elevados de chuva, sobretudo no litoral norte.

O tempo instável também se espalha por outros estados do Sudeste, enquanto uma massa de ar mais seco e frio reduz a nebulosidade e derruba as temperaturas no Sul. No Centro-Oeste, ainda há condições para pancadas de chuva, enquanto o Nordeste e parte do Norte seguem sob influência do tempo seco e da baixa umidade.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo

Na capital paulista, a chuva pode ocorrer durante todo o dia e variar de moderada a forte intensidade. À noite, a precipitação perde força, mas ainda há possibilidade de garoa.

A temperatura máxima será de 17°C, mantendo a sensação de frio na cidade. No estado, as áreas de maior atenção são a Região Metropolitana, Vale do Paraíba, faixa leste, litoral, norte e nordeste.

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O Climatempo também prevê rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h em grande parte do Sudeste. Em São Paulo, o risco de chuva volumosa é maior especialmente no litoral norte.

Previsão do tempo por região do Brasil:

Sul: tempo firme predomina, com queda das temperaturas e possibilidade de geada isolada. O norte e o litoral do Paraná ainda podem registrar chuva forte pela manhã.

Sudeste: chuva forte e temporais atingem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Há risco de acumulados elevados em alguns pontos.

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Centro-Oeste: pancadas de chuva continuam, principalmente durante a tarde e a noite, com possibilidade de temporais isolados. Algumas áreas permanecem quentes.

Nordeste: tempo seco e quente predomina, com baixa umidade no interior. O litoral entre Maranhão e Ceará pode ter chuva fraca a moderada.

Norte: chuva forte ocorre principalmente em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e partes do Pará. Nas demais áreas, predominam calor e baixa umidade.

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Temporais atingem outras capitais do Sudeste

Além de São Paulo, a quarta-feira será de atenção em outras capitais da região. No Rio de Janeiro, há risco de chuva forte e temporais desde a madrugada, com possibilidade de volumes elevados e transtornos. A máxima prevista é de 22°C.

Em Belo Horizonte, a chuva também pode começar durante a madrugada e variar de moderada a forte ao longo do dia. A capital mineira entra em situação de atenção para temporais, com máxima de 27°C.

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No Espírito Santo, a chuva atinge grande parte do estado, especialmente o centro-sul, onde também há possibilidade de temporais.

Sul terá frio e possibilidade de geada

A entrada de uma massa de ar mais seco e frio estabiliza o tempo em praticamente toda a Região Sul. No Rio Grande do Sul, o dia terá poucas nuvens e não há previsão de chuva.

O amanhecer será frio principalmente na Campanha, região central e nas serras Gaúcha e Catarinense, onde existe possibilidade de geada isolada.

No Paraná, ainda há instabilidade no norte, nordeste e litoral leste, com chuva moderada a forte principalmente durante as primeiras horas do dia. Curitiba terá máxima de apenas 12°C.

Baixa umidade exige atenção no Nordeste

No Nordeste, o tempo firme predomina, acompanhado de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar.

A situação é mais crítica no norte e centro-oeste da Bahia, centro-sul do Piauí e do Ceará e no oeste de Pernambuco e da Paraíba. Nessas áreas, a umidade pode variar entre 12% e 20%, condição que aumenta os riscos à saúde e favorece a ocorrência de queimadas.

Norte tem chuva forte em parte da região

As instabilidades continuam sobre grande parte de Rondônia, além de áreas do Acre, Amazonas, Roraima e Pará. A chuva pode ocorrer com moderada a forte intensidade.

Há risco de temporais no norte do Amazonas e na faixa central de Roraima. Em outras áreas, o tempo permanece firme, quente e seco. No Tocantins, a umidade varia entre 21% e 30%, mantendo elevado o risco de queimadas e incêndios.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 23 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 27°C
  • Brasília (DF): 19°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 9°C / 12°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 15°C
  • Goiânia (GO): 23°C / 31°C
  • Manaus (AM): 27°C / 36°C
  • Porto Alegre (RS): 8°C / 17°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 22°C
  • Salvador (BA): 22°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 13°C / 17°C
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Clima
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