Perfil de Rick & Renner compartilha texto de despedida: ‘Legado de amor’

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A equipe da dupla Rick & Renner divulgou um comunicado emocionante sobre a morte de Rick, encontrado sem vida após a queda de um helicóptero em Santa Catarina. O texto ressalta o talento, a voz inconfundível e o legado do artista, que marcou gerações com sua história na música sertaneja. Informações sobre o velório serão em breve.

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A equipe da dupla Rick & Renner compartilhou um comunicado em homenagem a Rick, encontrado morto nesta terça-feira, 22, após queda do helicóptero em que voava em Santa Catarina. “Rick foi um artista talentoso, querido por todos, que marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja”, diz o texto publicado nas redes sociais.

“Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam”, continua o comunicado, que é assinado pelo perfil oficial de Rick & Renner, pela Vibe Show, produtora da dupla sertaneja, e pelo empresário dos artistas, Marcos Nascimento.

O texto ainda afirma que informações sobre o velório serão divulgadas em breve. “Agradecemos, de coração, todo o carinho, as mensagens e o respeito neste momento de profunda dor”, conclui. “Descanse em paz, Rick. ”

Rick estava em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

O corpo de Rick Sollo foi encontrado na terça-feira, 22, após o helicóptero em que estava sumir do radar enquanto sobrevoava a serra catarinense na segunda-feira, 21. Ele tinha 59 anos. O caso será investigado.

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A aeronave foi localizada junto com cinco corpos no local e não há sobreviventes. De acordo com informações preliminares, o helicóptero com Rick teria enfrentado mau tempo e chuvas fortes no trajeto de Balneário Camboriú para a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.

Rick Sollo nasceu como Geraldo Antônio de Carvalho e era cantor, compositor e produtor musical. Ficou conhecido em todo o país como a primeira voz da dupla Rick & Renner. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele começou cedo na música e construiu a carreira a partir das apresentações em bares e casas noturnas. A parceria com Renner, iniciada nos anos 1980, transformou os dois em uma das duplas de destaque do sertanejo dos anos 1990 e 2000.