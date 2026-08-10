LULA X FLÁVIO: SURPRESAS E REVIRAVOLTAS DA CORRIDA ELEITORAL

Após meses dizendo que seria candidato até os '45 do segundo tempo', Bolsonaro ignorou apelos por Tarcísio e bateu o martelo. A decisão chegou a abalar a bolsa
Os contatos entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro sobre 'Dark Horse', biografia de Jair Bolsonaro, arrastaram o senador para o caso Master
Ligações suspeitas entre Jaques Wagner e Daniel Vorcaro provocaram o afastamento do senador da liderança do governo Lula no Senado
Em plena Copa, as desavenças entre Michelle e Flávio, com direito a vídeo-desabafo, renderam tensão caótica, tal como os jogos da seleção brasileira
Em visita-relâmpago a Trump, Flávio tentou mostrar influência internacional, mas acabou tendo que garantir (por escrito) que não teve culpa pelo tarifaço
A multiplicação de inquéritos para investigar o filho de Lula e os enroscos do ex-chefe de gabinete complicaram uma campanha que parecia à prova de escândalos
Teve até um polêmico Bolsonaro de IA. Mas o convidado que roubou a cena na convenção de Flávio foi Milei, armado com uma metralhadora de insultos
Em prisão domiciliar, o ex-presidente se manifestou via 'carta ao povo brasileiro', lida pelo filho. Resultado: Flávio foi proibido de visitar o pai
Por essa talvez nem Alfredo Gaspar esperasse: depois de tentar um nome feminino para a vaga, Flávio teve que se contentar com o ex-relator da CPMI do INSS