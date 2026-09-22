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Países aliados de Trump anunciam sanções contra PCC, CV e mais grupos criminosos

Escudo das Américas reúne nações como Argentina, Chile, El Salvador e Colômbia

Por Redação 22 set 2026, 19h53 | Atualizado em 22 set 2026, 22h15
Líderes reunidos para o lançamento do “Escudo das Américas”. 07/03/2026
Líderes reunidos para o lançamento do “Escudo das Américas”. 07/03/2026 (Roberto Schmidt/Getty Images)
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Países aliados de Trump anunciam sanções contra PCC, CV e mais grupos criminosos Priorizar nos meus resultados Google

A aliança Escudo das Américas, liderada pelos Estados Unidos, propôs nesta terça-feira sanções coletivas contra 24 grupos do crime organizado que atuam na região e que consideram “uma ameaça imediata e compartilhada”, como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho.

“Anunciamos hoje a primeira ação conjunta para enfrentar o flagelo do narcoterrorismo”, diz um comunicado divulgado após uma reunião de líderes da coalizão na sede da ONU, em Nova York.”Declaramos nossa intenção de impor o congelamento de ativos e restrições migratórias e de visto para os membros, associados e apoiadores dessas organizações, e responsabilidade penal para as pessoas que oferecerem deliberadamente apoio material, incluindo apoio logístico, a essas organizações”, diz o texto. O Escudo das Américas foi fundado em março, por iniciativa do presidente Donald Trump, e reúne seus aliados conservadores. Peru, Chile e Colômbia são os novos membros do grupo.

Exemplo dos EUA

Os Estados Unidos dispõem há décadas de instrumentos econômicos e jurídicos para sancionar grupos armados, empresários e figuras políticas que consideram inimigos de seus interesses. Washington mantém uma “lista negra” de indivíduos e empresas sancionadas que não podem acessar o sistema financeiro ou empresarial.

Esta é a primeira vez que se busca ampliar esse sistema de sanções aos 15 países que assinam o comunicado, que representam quase metade da América Latina e do Caribe.

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Os 24 grupos afetados já foram sancionados por Washington, desde a Mara Salvatrucha, de El Salvador, ao Tren de Aragua, da Venezuela. Também estão incluídos os principais cartéis mexicanos, bem como grupos armados de Brasil, Colômbia e Peru.

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“Para facilitar esses objetivos”, será feita uma solicitação formal ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) para ativar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar), de 1947, declararam os signatários do documento

Criado no início da Guerra Fria, para combater o comunismo, o Tiar permite a criação de um órgão consultivo para coordenar a resposta.

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Trump afirmou hoje, na Assembleia Geral da ONU, que “os Estados Unidos não permitirão mais que as ameaças contra a América ganhem terreno em nenhum lugar do hemisfério ocidental”. “Caso necessário, usaremos nosso poderio militar sem igual.”

Por meio de drones e ataques aéreos, o Pentágono realiza há um ano uma campanha sem precedentes contra supostas lanchas ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico, que já deixou mais de 200 mortos.

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A cooperação transfronteiriça aumentou nos últimos meses. Equador e Colômbia protagonizam missões conjuntas, e as deportações de supostos criminosos entre países vizinhos também crescem.

O comunicado ressalta que cada país deverá aplicar o arsenal de sanções e medidas retaliatórias “de acordo com a sua legislação”. Outro obstáculo é o recurso ao Tiar, instrumento de segurança regional anterior ao Escudo e vinculado à OEA, onde países como Brasil e México costumam se opor às iniciativas de Washington.

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(AFP)

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Donald Trump
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