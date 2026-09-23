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Política

A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a menos de duas semanas da eleição

Levantamento aponta para empate técnico no segundo turno, com vantagem numérica de apenas 0,3 ponto percentual para um dos dois

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 07h30
Lula, de chapéu e camisa branca, acena para uma multidão vermelha à esquerda; Flávio Bolsonaro, de camisa amarela Meu Partido é o Brasil, sorri em meio a apoiadores à direita
Lula e Flávio Bolsonaro polarizam a eleição presidencial de 2026 (Francio de Holanda/VEJA e Vittor Sales/Divulgação)
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A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a menos de duas semanas da eleição Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial por uma pequena vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no entanto, eles empatam tecnicamente no segundo turno, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 45,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%
  • Renan Santos (Missão): 4,5%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%
  • Zema (Novo): 0,9%
  • Outros: 0,8%
  • Voto branco / nulo: 0,7%
  • Não sei: 0,5%

Outros: Clariana Barão (DC): 0,4% | Samara Martins (UP): 0,4%.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

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Evolução temporal do primeiro turno presidencial de 2026
Evolução temporal do primeiro turno presidencial de 2026 (AtlasIntel/Reprodução)
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Segundo turno

Cenário 1: 

  • Lula: 47,7%
  • Flávio Bolsonaro: 47,4%
  • Branco/Nulo/Não sei: 4,9%
Série histórica do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro
Série histórica do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro (AtlasIntel/Reprodução)
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Cenário 2:

  • Lula: 47,6%
  • Romeu Zema: 42,2%
  • Branco/Nulo/Não sei: 10,2%
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Cenário 3:

  • Lula: 46,6%
  • Ronaldo Caiado: 44%
  • Branco/Nulo/Não sei: 9,4%
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Cenário 4:

  • Lula: 46,2%
  • Augusto Cury: 39,4%
  • Branco/Nulo/Não sei: 14,4%
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Cenário 5: 

  • Lula: 46,5%
  • Renan Santos: 31,2%
  • Branco/Nulo/Não sei: 22,3%

Rejeições

Lula e Flávio também estão empatados tecnicamente nas maiores rejeições pela população brasileira.

  • Lula (PT): 51,6%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,6%
  • Jair Bolsonaro (PL): 39,0% (inelegível)
  • Renan Santos (Missão): 33,5%
  • Romeu Zema (Novo): 30,4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 23,7%
  • Augusto Cury (Avante): 21,4%
  • Nenhum destes: 0,6%

O que preocupa mais ou dá mais medo?

  • A reeleição do presidente Lula: 47,3%
  • A eleição de Flávio Bolsonaro: 46,0%
  • Ambos me preocupam igualmente: 6,5%
  • Não sei: 0,1%
Série histórica do que causa mais medo e preocupação na população em relação à Presidência da República
Série histórica do que causa mais medo e preocupação na população em relação à Presidência da República (AtlasIntel/Reprodução)

O governo Lula na opinião dos brasileiros

Aprovação

  • Aprovo: 45,4%
  • Desaprovo: 53,0%
  • Não sei: 1,6%

Avaliação

  • Ótimo/Bom: 40,4%
  • Regular: 8,7%
  • Ruim/Péssimo: 50,9%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.

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