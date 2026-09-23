A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a menos de duas semanas da eleição
Levantamento aponta para empate técnico no segundo turno, com vantagem numérica de apenas 0,3 ponto percentual para um dos dois
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial por uma pequena vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no entanto, eles empatam tecnicamente no segundo turno, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
Primeiro turno
- Lula (PT): 45,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%
- Renan Santos (Missão): 4,5%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%
- Zema (Novo): 0,9%
- Outros: 0,8%
- Voto branco / nulo: 0,7%
- Não sei: 0,5%
Outros: Clariana Barão (DC): 0,4% | Samara Martins (UP): 0,4%.
Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.
Segundo turno
Cenário 1:
- Lula: 47,7%
- Flávio Bolsonaro: 47,4%
- Branco/Nulo/Não sei: 4,9%
Cenário 2:
- Lula: 47,6%
- Romeu Zema: 42,2%
- Branco/Nulo/Não sei: 10,2%
Cenário 3:
- Lula: 46,6%
- Ronaldo Caiado: 44%
- Branco/Nulo/Não sei: 9,4%
Cenário 4:
- Lula: 46,2%
- Augusto Cury: 39,4%
- Branco/Nulo/Não sei: 14,4%
Cenário 5:
- Lula: 46,5%
- Renan Santos: 31,2%
- Branco/Nulo/Não sei: 22,3%
Rejeições
Lula e Flávio também estão empatados tecnicamente nas maiores rejeições pela população brasileira.
- Lula (PT): 51,6%
- Flávio Bolsonaro (PL): 50,6%
- Jair Bolsonaro (PL): 39,0% (inelegível)
- Renan Santos (Missão): 33,5%
- Romeu Zema (Novo): 30,4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 23,7%
- Augusto Cury (Avante): 21,4%
- Nenhum destes: 0,6%
O que preocupa mais ou dá mais medo?
- A reeleição do presidente Lula: 47,3%
- A eleição de Flávio Bolsonaro: 46,0%
- Ambos me preocupam igualmente: 6,5%
- Não sei: 0,1%
O governo Lula na opinião dos brasileiros
Aprovação
- Aprovo: 45,4%
- Desaprovo: 53,0%
- Não sei: 1,6%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 40,4%
- Regular: 8,7%
- Ruim/Péssimo: 50,9%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.