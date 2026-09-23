A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a menos de duas semanas da eleição

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Pesquisa AtlasIntel revela que Lula lidera o primeiro turno contra Flávio Bolsonaro por pequena margem, mas ambos empatam tecnicamente no segundo turno. O levantamento, com 5.015 eleitores e margem de erro de 1%, detalha cenários de segundo turno, taxas de rejeição e a avaliação do governo Lula, mostrando um cenário eleitoral apertado.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial por uma pequena vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no entanto, eles empatam tecnicamente no segundo turno, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira, 23. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.015 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 22 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Primeiro turno

Lula (PT): 45,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%

Renan Santos (Missão): 4,5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%

Zema (Novo): 0,9%

Outros: 0,8%

Voto branco / nulo: 0,7%

Não sei: 0,5%

Outros: Clariana Barão (DC): 0,4% | Samara Martins (UP): 0,4%.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

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Segundo turno

Cenário 1:

Lula: 47,7%

Flávio Bolsonaro: 47,4%

Branco/Nulo/Não sei: 4,9%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Cenário 2:

Lula: 47,6%

Romeu Zema: 42,2%

Branco/Nulo/Não sei: 10,2%

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Cenário 3:

Lula: 46,6%

Ronaldo Caiado: 44%

Branco/Nulo/Não sei: 9,4%

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Cenário 4:

Lula: 46,2%

Augusto Cury: 39,4%

Branco/Nulo/Não sei: 14,4%

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Cenário 5:

Lula: 46,5%

Renan Santos: 31,2%

Branco/Nulo/Não sei: 22,3%

Rejeições

Lula e Flávio também estão empatados tecnicamente nas maiores rejeições pela população brasileira.

Lula (PT): 51,6%

Flávio Bolsonaro (PL): 50,6%

Jair Bolsonaro (PL): 39,0% (inelegível)

Renan Santos (Missão): 33,5%

Romeu Zema (Novo): 30,4%

Ronaldo Caiado (PSD): 23,7%

Augusto Cury (Avante): 21,4%

Nenhum destes: 0,6%

O que preocupa mais ou dá mais medo?

A reeleição do presidente Lula: 47,3%

A eleição de Flávio Bolsonaro: 46,0%

Ambos me preocupam igualmente: 6,5%

Não sei: 0,1%

O governo Lula na opinião dos brasileiros

Aprovação

Aprovo: 45,4%

Desaprovo: 53,0%

Não sei: 1,6%

Avaliação

Ótimo/Bom: 40,4%

Regular: 8,7%

Ruim/Péssimo: 50,9%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.