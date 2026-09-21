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VEJA+TV promove debate entre presidenciáveis na próxima quarta-feira

Candidatos à Presidência da República participam de evento com quatro blocos, que terão perguntas entre os concorrentes e questionamentos de jornalistas de VEJA

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 12h42
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Da esquerda para a direita: Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Reprodução/.)
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A VEJA+TV promove nesta quarta-feira, 23 de setembro, às 20h, na Usina Abril, o debate VEJA e VOTE, evento que reunirá candidatos à Presidência da República para discutir propostas, fortalecer o embate democrático e mostrar as suas posições diante do eleitorado. O encontro terá a mediação da jornalista Marcela Rahal e será transmitido pela VEJA+TV e pela Rede Brasil de Televisão.

Os convites seguem a legislação eleitoral vigente e os critérios definidos no regulamento do encontro. Foram convidados Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Três candidatos já confirmaram presença: Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

Blocos

O evento foi organizado para garantir condições equânimes de participação entre as candidaturas, com um tempo determinado para cada concorrente, que ele poderá administrar como quiser durante o debate.

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A dinâmica prevê quatro blocos, nos quais os candidatos poderão apresentar suas propostas, questionar adversários e responder às perguntas dos jornalistas de VEJA.

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No primeiro e no terceiro blocos, os presidenciáveis farão perguntas uns aos outros, com temas livres.

O segundo bloco será dedicado às perguntas de jornalistas de VEJA. Participarão da entrevista Lívia Raick (apresentadora do programa Mercado), José Benedito da Silva (editor) e Diogo Schelp (editor). Os profissionais poderão formular questões sobre os assuntos que considerarem relevantes no momento do encontro, sem que os temas sejam previamente informados aos candidatos.

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O quarto e último bloco será reservado às considerações finais de cada candidato.

Regras

O tempo total de fala a que cada um terá direito será definido de acordo com o número de candidatos confirmados. A contagem será exibida tanto aos participantes no estúdio quanto ao público que acompanhar a transmissão. Os microfones permanecerão abertos somente durante o período destinado à fala de cada candidato.

O regulamento também estabelece regras para garantir o andamento do encontro. Não serão permitidos interrupções durante a fala de outro candidato, contato físico, intimidações ou qualquer gesto que impeça a manifestação de um adversário. Em caso de descumprimento, o candidato poderá ser advertido e, se houver reincidência, ter o microfone fechado.

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O direito de resposta pode acontecer em casos de ofensa pessoal, calúnia, injúria ou difamação. Os pedidos serão avaliados por uma comissão de VEJA. Críticas políticas, divergências ideológicas, avaliações sobre propostas ou atos de governo e referências a fatos públicos, quando não configurarem ofensa pessoal, não darão direito a resposta. Se concedido, o direito de resposta terá duração de um minuto, sem desconto do tempo total do candidato.

O regulamento prevê ainda que os candidatos possam levar anotações para consulta durante o encontro. Não será permitido, porém, o uso de materiais de campanha, cartazes, banners, páginas de jornais, imagens de postagens ou outros objetos destinados à propaganda eleitoral. Celulares, pontos eletrônicos e aparelhos de comunicação também são proibidos durante a transmissão.

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