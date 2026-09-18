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Política

Nova pesquisa Real Time Big Data volta a testar disputa acirrada entre Lula e Flávio

Levantamento na reta final da campanha e vai atualizar primeiro e segundo turnos, rejeição, potencial de voto e avaliação do governo Lula

Por Da Redação 18 set 2026, 08h12
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Nova pesquisa Real Time Big Data volta a testar disputa acirrada entre Lula e Flávio Priorizar nos meus resultados Google

A Real Time Big Data vai divulgar na próxima quarta-feira, 23, uma nova pesquisa nacional sobre a corrida presidencial, a 11 dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. O levantamento vai atualizar a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em um momento de reta final da campanha, depois de a última pesquisa nacional do instituto ter mostrado os dois rigorosamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno, com 44% para cada um.

A nova rodada terá 2.000 entrevistas realizadas entre os dias 18 e 22 de setembro e vai medir intenção de voto espontânea e estimulada, cinco cenários de segundo turno, rejeição e potencial de voto dos candidatos. O questionário também inclui aprovação e avaliação do governo Lula e perguntas destinadas a identificar como o eleitor se posiciona diante da polarização entre lulismo e bolsonarismo.

Como estará a disputa entre Lula e Flávio no segundo turno?

Esse será um dos principais números da nova pesquisa. Na última rodada nacional da Real Time Big Data, divulgada em 1º de setembro, Lula e Flávio apareceram com 44% cada em uma eventual disputa de segundo turno. Brancos e nulos somavam 9%, enquanto 3% não sabiam ou não responderam.

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O novo levantamento repetirá o confronto entre os dois e também testará Lula contra Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Em todos os cenários, o entrevistado poderá escolher um dos dois candidatos, declarar voto branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe em quem votar.

O que mostrou a última pesquisa Real Time Big Data?

No primeiro turno, a última pesquisa nacional do instituto mostrou Lula com 38% das intenções de voto no cenário sem Pablo Marçal, enquanto Flávio apareceu com 30%. Augusto Cury tinha 11%, Renan Santos, 7%, Ronaldo Caiado, 4%, e Zema, 2%. Brancos e nulos somavam 3%, mesmo percentual dos entrevistados que não sabiam ou não responderam.

No segundo turno, Lula e Flávio estavam exatamente empatados em 44%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A nova rodada permitirá observar como esse quadro aparece pouco mais de três semanas depois, já nos últimos dias antes do primeiro turno.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como estará o primeiro turno a 11 dias da eleição?

A Real Time Big Data fará inicialmente a pergunta espontânea, na qual o entrevistado responde em quem pretende votar sem receber uma lista de candidatos. Depois, no cenário estimulado, serão apresentados Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Zema, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Samara e Veterinário Wilson Grassi.

A nova rodada apresenta apenas um cenário estimulado de primeiro turno. Pablo Marçal, que havia sido incluído em uma das simulações da pesquisa anterior, não aparece no questionário desta vez.

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Quem enfrenta maior rejeição?

O instituto também vai atualizar a rejeição dos candidatos. Os entrevistados serão questionados sobre em quais dos treze nomes testados não votariam para presidente, com a possibilidade de responder que poderiam votar em todos.

Em outra pergunta, a Real Time Big Data medirá separadamente o potencial de cada candidatura. Para cada nome, o eleitor poderá dizer que votaria com certeza, que considera aquele candidato uma possibilidade de voto, que o conhece mas não votaria nele ou que não o conhece suficientemente para opinar. O cruzamento desses dois indicadores permitirá acompanhar tanto a resistência quanto o espaço potencial de crescimento de cada candidatura.

O eleitor quer Lula, um Bolsonaro ou uma alternativa aos dois?

Outro bloco do questionário vai medir como o eleitor se posiciona diante dos dois principais campos da disputa. A Real Time Big Data perguntará qual alternativa melhor representa o sentimento do entrevistado: querer Lula presidente mais uma vez, desejar a volta de um Bolsonaro à Presidência, querer apenas impedir a vitória de Lula, querer impedir o bolsonarismo de vencer ou preferir um presidente que não seja nem Lula nem Flávio Bolsonaro.

A pesquisa também perguntará se o entrevistado está animado com a eleição presidencial, com as opções “sim”, “mais ou menos” e “não”. O resultado poderá mostrar, a menos de duas semanas da votação, como está o grau de envolvimento declarado dos eleitores com a disputa.

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Como estará a avaliação do governo Lula?

A nova rodada também vai atualizar dois indicadores do governo federal. Os entrevistados serão perguntados se aprovam ou desaprovam o desempenho de Lula à frente do governo e, em seguida, poderão classificar a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

Os dados permitirão observar como a avaliação presidencial aparece na mesma pesquisa que mede a corrida eleitoral, sem que eventuais oscilações entre os indicadores permitam, por si só, estabelecer uma relação de causa e efeito entre governo e intenção de voto.

O eleitor tem esperança no futuro do Brasil?

O questionário traz ainda uma pergunta sobre as expectativas dos brasileiros em relação ao país. Os entrevistados serão questionados se têm muita, pouca ou nenhuma esperança no futuro do Brasil.

Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00548/2026. Serão realizadas 2.000 entrevistas entre os dias 18 e 22 de setembro, por meio de abordagens telefônicas e digitais, em combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para quarta-feira, 23 de setembro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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