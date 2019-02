Mãe do piloto de acidente com Boechat morre três dias depois do filho

A mãe de Ronaldo Quattrucci, piloto de helicóptero que caiu no Rodoanel e matou o jornalista Ricardo Boechat, morreu três dias após o acidente. A informação foi publicada neste sábado 16, pela filha do piloto Amanda Martinez, em sua rede social. Segundo o relato, Philomena tinha uma doença terminal e por isso não recebeu a notícia da morte do filho.

“Quando meu pai estava sofrendo com sua doença terminal, a vida nos surpreende e Deus o levou três dias antes dela. Você não a viu ir e ela não chegou a saber da sua partida e agora continuam juntos em outro plano”, escreveu.