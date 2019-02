Laudo do IML aponta que Boechat morreu de politraumatismo, diz TV

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, o jornalista Ricardo Boechat morreu em decorrência de politraumatismo causado pela queda do helicóptero e colisão com um caminhão na Rodovia Anhanguera, na última segunda-feira (11). Nos exames não foram encontrados sinais de fuligem na traqueia nem nos pulmões do jornalista. As informações são da Globonews que teve acesso ao laudo.

A dosagem de monóxido de carbono detectou uma concentração abaixo de 10% de carboxihemoglobina no sangue, o que indica que a vítima já havia morrido antes de ser exposta ao gás. Foram observados sinais de traumatismo torácico e abdominal, caracterizando politraumatismo. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.