Anac suspende empresa dona de helicóptero que caiu com Boechat

zoom_out_map 1 /15 Familiares e amigos, durante velório do jornalista Ricardo Boechat no Museu da Imagem e do Som (MIS), na zona sul de São Paulo - 12/02/2019 (Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress)

zoom_out_map 2 /15 Mercedez Boechat, mãe de Boechat, junto de Veruska Seibel, viúva de Boechat, durante velório corpo do jornalista Ricardo Boechat, morto em um acidente de helicóptero - 12/02/2019 (Ananda Migliano/Ofotográfico/Folhapress)

zoom_out_map 3 /15 Veruska Seibel, viúva de Boechat, durante velório corpo do jornalista Ricardo Boechat, no MIS (Ananda Migliano/Ofotográfico/Folhapress)

zoom_out_map 4 /15 Movimentação durante o velório do jornalista Ricardo Boechat, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo - 12/02/2019 (Guilherme Rodrigues/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 5 /15 Duas pessoas morrem após um helicóptero cair em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, e atingir um caminhão que estava na via, nesta segunda-feira (11). Entre as vítimas, está o jornalista da Bandeirantes, Ricardo Boechat - 11/02/2019 (Danilo Verpa/Folhapress)

zoom_out_map 6 /15 Duas pessoas morrem após um helicóptero cair em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, e atingir um caminhão que estava na via. Entre as vítimas, está o jornalista da Bandeirantes, Ricardo Boechat - 11/02/2019 (Danilo Verpa/Folhapress)

zoom_out_map 7 /15 Helicóptero BELL 206B, prefixo PT-HPG, semelhante ao que transportava o jornalista Ricardo Boechat (Facebook/Reprodução)

zoom_out_map 8 /15 Helicóptero caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, nesta segunda-feira (11). Dois tripulantes da aeronave morreram carbonizados, sendo uma das vitímas o jornalista Ricardo Boechat - 11/02/2019 (José Lazarete Júnior /Fotoarena/Folhapress)

zoom_out_map 9 /15 Duas pessoas morrem após um helicóptero cair em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, e atingir um caminhão que estava na via. Entre as vítimas, está o jornalista Ricardo Boechat - 11/02/2019 (Danilo Verpa/Folhapress)

zoom_out_map 10 /15 Helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat, caiu em cima de um caminhão na Rodovia Anhanguera - 11/02/2019 (Marivaldo Oliveira/Código19/Folhapress)

zoom_out_map 11 /15 Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em SP - 11/02/2019 (TV Globo/Reprodução)

zoom_out_map 12 /15 Duas pessoas morrem após um helicóptero cair em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, e atingir um caminhão que estava na via. Entre as vítimas, está o jornalista da Bandeirantes, Ricardo Boechat - 11/02/2019 (Danilo Verpa/Folhapress)

zoom_out_map 13 /15 Duas pessoas morrem após um helicóptero cair em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, e atingir um caminhão que estava na via, nesta segunda-feira (11). Entre as vítimas, está o jornalista da Bandeirantes, Ricardo Boechat - 11/02/2019 (Danilo Verpa/Folhapress)

zoom_out_map 14 /15 Helicoptero cai sobre um caminhão na Rodovia Anhanguera, zona oeste de São Paulo, e mata duas pessoas - 11/02/2019 (Reprodução/.)

zoom_out_map 15/15 Duas pessoas morrem após um helicóptero cair em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, e atingir um caminhão que estava na via, nesta segunda-feira (11). Entre as vítimas, está o jornalista da Bandeirantes, Ricardo Boechat - 11/02/2019 (Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta quarta-feira, 13, que suspendeu preventivamente as atividades da RQ Serviços Aéreos Especializados, dona do helicóptero que caiu com o jornalista Ricardo Boechat, causando a morte dele e a do piloto Ronaldo Quattrucci, sócio-proprietário da empresa. A Anac também interditou as aeronaves da firma “por indícios de prática irregular de táxi-aéreo”. A suspensão vale a partir de hoje, quando será publicada no Diário Oficial da União.

A RQ Serviços Aéreos Especializados não tinha permissão para fazer transporte remunerado de passageiros. De acordo com a Anac, a empresa podia prestar os serviços de aerofotografia, aerorreportagem e aerocinematografia, “entre outros do mesmo ramo”. Assim, seria permitido, por exemplo, que passageiros com câmeras estivessem a bordo das aeronaves da empresa para executar tais serviços, mas era proibido que se cobrasse para fazer as viagens.

O helicóptero que levava Boechat, da fabricante Bell, matrícula PT-HPG, colidiu com um caminhão, caiu e explodiu na Rodovia Anhanguera, próximo ao quilômetro 7 do Rodoanel, em São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 12 horas da segunda-feira. O jornalista retornava de Campinas, onde havia feito uma palestra em encontro da Libbs, empresa farmacêutica, na manhã de segunda.

Além da aeronave que caiu, a frota da RQ Serviços Aéreos Especializados tem mais dois helicópteros, de matrículas PT-TRQ e PT-YSG.

Um processo de investigação foi aberto pela Anac no dia do acidente para apurar o tipo de serviço que foi prestado no transporte de Boechat. A agência disse ter comunicado oficialmente, além da própria RQ, as empresas envolvidas na contratação da viagem do jornalista: a Libbs e a Zum Brazil Eventos. Elas têm prazo de cinco dias úteis para responder ao ofício a partir da publicação no Diário Oficial da União.

Em 2011, a RQ Serviços Aéreos Especializados já havia sido multada pela Anac por disponibilizar tipos de viagem que não poderia executar. A empresa recebeu uma multa de 20.000 reais por veicular propaganda oferecendo voos panorâmicos. Após recursos no decorrer do processo na Anac, o valor efetivamente pago foi de 8.000 reais.

Helicóptero regular

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o helicóptero que caiu com Ricardo Boechat tinha documentação dentro da validade e o certificado de aeronavegabilidade (CA) venceria em maio de 2023. A inspeção anual de manutenção (IAM) da aeronave precisaria ser feita novamente apenas no dia 16 de maio de 2019.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), que informou estar realizando a ação inicial da ocorrência, começo do processo de investigação.