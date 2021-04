Posse do comandante do Exército terá restrição de convidados por Covid-19

A solenidade de passagem de comando do Exército para o general Paulo Sérgio Nogueira foi marcada para o próximo dia 20, com atenção redobrada para as medidas de prevenção à Covid-19. Por causa da pandemia, a presença de convidados será restringida. O evento vai acontecer na sede do Lago do Clube do Exército, em Brasília, às 11h da manhã.

A mensagem com o anúncio foi distribuída nesta quarta-feira para todas as organizações militares, assinada pelo chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, general Richard Nunes. Nogueira, que recentemente defendeu medidas de proteção contra o coronavírus em uma entrevista, substituiu o general Edson Leal Pujol, um dia depois da troca no comando do Ministério da Defesa — Walter Braga Netto foi deslocado para o lugar de Fernando Azevedo.

