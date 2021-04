Vacina: 10% dos brasileiros receberam ao menos uma dose

O Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 em 10,2% da população. De acordo com levantamento realizado por VEJA, até esta quarta-feira, 7, 21.335.474 de brasileiros já receberam a primeira injeção contra a doença. Destes, 6.048.379, o que corresponde a 2,9% da população, completaram o esquema de imunização após receberem a segunda dose.

Entre os estados, Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de vacinados. Por lá, 13,5% da população está imunizada. Em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com 12,8% . A Bahia vem em seguida, com 12,4%. São Paulo, que é o campeão no número absoluto de vacinas aplicadas – 7.100.705 doses – ocupa a quinta posição, com 11,3%, atrás da Paraíba, que tem 11,5% da população imunizada.

Embora o marco seja positivo, o país ainda tem que acelerar substancialmente a velocidade da vacinação. No ranking mundial de países que mais aplicaram a primeira dose, o Brasil está na 58ª posição, segundo dados compilados pela Bloomberg. O líder da lista é Gibraltar, que já imunizou 95% da população com ao menos uma dose.

Confira abaixo os números da vacinação no Brasil: