Impeachment de Bolsonaro? Um conselho de Temer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Michel Temer costuma ter uma resposta curta para essa discussão que vira e mexe volta a Brasília.

É hora de abrir impeachment contra Jair Bolsonaro por causa de todas as barbaridades do governo na pandemia e em outros setores da gestão?

Diz Temer: “Impeachment não se faz no Congresso. Se faz com povo na rua. Com a pandemia, não temos povo na rua”.