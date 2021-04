Com Acordo de Paris, petróleo vai a US$ 10 em 2050, diz consultoria

Se os países agirem decisivamente para limitar o aquecimento global a 2 graus centígrados até 2050, como prevê o Acordo de Paris, a indústria de energia sofrerá uma revolução e o preço do petróleo vai despencar, segundo a conceituada consultoria britânica Wood Mackenzie. A queda pelo petróleo será brusca, fazendo com que os preços comecem a cair já nesta década para cerca de US$ 60, chegando a US$ 40 por barril em 2030 e de US$ 10 a US$ 18 em 2050. Para se ter uma ideia do tamanho da queda, os preços do petróleo estão hoje por volta de US$ 66, chegaram a US$ 70 no começo do ano. No seu auge, em 2008, chegou a valer quase US$ 140 o barril. Já a demanda por gás natural se manteria resiliente, já que é um substituto natural para o carvão, altamente poluente.

“A eletrificação progressiva vai espremer os hidrocarbonetos mais poluentes da matriz energética, quase eliminando seus mercados. A demanda por petróleo diminuirá e, com ela, também diminuirá o poder dos principais produtores de petróleo”, diz o release divulgado nesta quinta-feira, 15, pela Wood Mackenzie.