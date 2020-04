Para frear fake news, WhatsApp limita envios a um contato por vez

O WhatsApp estabeleceu um novo limite para o compartilhamento de mensagens que são encaminhadas muito frequentemente por meio da rede social. Em comunicado, a empresa informou que a partir desta terça-feira (7), uma mensagem que já foi compartilhada cinco vezes só poderá ser encaminhada para uma conversa por vez.

“Observamos um aumento significativo na quantidade de encaminhamentos que, de acordo com nossos usuários, podem fazer com que os usuários se sintam sob pressão, além de contribuir para a disseminação de informações erradas. Acreditamos que é importante diminuir a propagação dessas mensagens para manter o WhatsApp um lugar para conversas pessoais”, informa a companhia.

O WhatsApp tem sido apontado como um dos principais focos de “fake news” relativas à covid-19 porque se trata de uma rede social de mensagens privadas, trocadas entre grupos ou indivíduos. As mensagens navegam protegidas por código e só podem ser vistas pelas pessoas que as trocaram. Espera-se que com a atualização os efeitos sejam mitigados.

