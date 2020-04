Canais educativos no YouTube se unem em ‘aulão’ sobre coronavírus

O YouTube já se consolidou como uma potente plataforma para divulgar conteúdos educativos. E, em tempos de coronavírus, tem ajudado especialistas na distribuição de informações sobre a pandemia.

Como forma de manifestar seu apoio à luta contra a infecção, professores youtubers de diferentes disciplinas se juntaram para dar uma aula sobre a epidemia a ser ministrada na quinta-feira (9), às 16h. A produção será feita pela Play9, empresa do youtuber Felipe Neto, em parceria com o Google e com o próprio YouTube.

A transmissão pretende trazer informações de forma descontraída e acessível. Entre os tópicos a serem respondidos na vídeoaula estão: outras pandemias enfrentadas pela humanidade, como interpretar os gráficos do avanço da doença, o que é o vírus que causa a Covid-19, entre outros. A apresentação será feita pelo canal do Professor Noslen, com a presença virtual de outros mestres convidados.

O projeto segue uma tendência já consolidada no site: falar sobre o vírus rende muitas visualizações. Apenas no canal do site de notícias Vox, o conteúdo que trata da pandemia acumula mais de 40 milhões de acessos. No perfil do jornal The Guardian, vídeos sobre o tema somam aproximadamente 20 milhões de visualizações.