Uber inicia serviço de aluguel de patinetes elétricos em São Paulo

A Uber iniciou operação de serviço de aluguel de patinetes elétricos na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, ampliando iniciativa de disponibilizar mais meios de transporte em seu aplicativo.

A operação, que já havia começado na cidade de Santos (SP) em dezembro, será limitada a alguns bairros da capital paulista com a possibilidade de expansão de acordo com a demanda, informou a empresa em nota.

“Planejamos a operação para que os patinetes da Uber sejam opção para deslocamentos mais curtos, de forma a incentivar que os veículos elétricos sejam usados para complementar o transporte público e driblar o trânsito”, afirmou Ruddy Wang, diretor de Novas Modalidades da Uber na América Latina.

O início da operação ocorreu depois que a norte-americana Lime anunciou no mês passado saída do país e de outras cinco cidades na América Latina e a Grow reduziu operação no Brasil, retirando patinetes de 14 cidades do país.

(Com Reuters)