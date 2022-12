Microsoft lança modelo de assinatura de consoles Xbox

A Microsoft lançou hoje, no Brasil, o Xbox All Access, um modelo de assinatura que oferece um console e um plano do Game Pass Ultimate, seu serviço de streaming de jogos, por um valor mensal.

Os pacotes são fechados, com 21 meses de duração, e custam R$ 171. Neste momento, o serviço é exclusivo para clientes do banco Itaú Unibanco. Ao fim do período, o cliente fica com o console e pode optar por continuar pagando apenas a taxa que dá acesso à biblioteca de jogos, ao valor de R$ 45 mensais.

O preço contempla o Xbox Series S, modelo mais simples, sem leitor de mídias físicas. Em outros mercados, o consumidor pode escolher se prefere pagar um pouco mais na assinatura mensal para receber o Series X, o console mais avançado da linha. Hoje, o Xbox All Access está presente em mais de 20 países, como Estados Unidos, México e Portugal.

“Nosso objetivo com o serviço é dar aos jogadores tudo o que eles precisam para entrar na última geração de consoles”, afirma Pedro Rolla, líder de transformação e crescimento de Xbox na América Latina. “É um serviço pensado para vários públicos: quem tinha um console anterior e quer se atualizar, quem está entrando agora, quem quer já começar a jogar os novos games”, completa.

Ainda segundo Rolla, o console já vira praticamente pronto para usar, sem a necessidade de grandes configurações. Basta logar e começar a fazer o download dos games. E o momento do lançamento é interessante. Além de aproveitar o período das festas de final de ano, há uma série de títulos bastante aguardados previstos para chegar ao Game Pass em 2023, como S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, o remake de 007 GoldenEye, clássico do Nintendo 64, e Forza Motorsport, entre outros.

E o modelo compensa financeiramente? Ao final dos 21 meses, o cliente terá pago o total de R$ 3591. Se fosse comprar o Series S por fora, teria que desembolsar cerca de R$ 2 mil, mais R$ 945 da assinatura do Game Pass Ultimate. Ou seja, R$ 2945. Embora um pouco mais caro, o Xbox All Access oferece um período de financiamento bem mais longo que o padrão das lojas online, e a empresa garante que não havera reajuste no valor. Pode ser uma alternativa interessante para quem prefere diluir os custos em um período maior.