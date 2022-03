Estúdio ucraniano pode mudar para Praga para finalizar o game Stalker 2

Um dos games mais aguardados de 2022, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl havia sido originalmente prometido para abril, mas a produção atrasou e a data de lançamento foi jogada para dezembro. Mas o estúdio responsável pelo título, GSC Game World, não contava com outro imprevisto: a invasão da Ucrânia. O escritório dos desenvolvedores fica em Kiev e a chegada das tropas russas fez o trabalho ser interrompido.

Agora, o estúdio estuda a possiblidade de transferir o escritório para Praga, na República Tcheca, para continuar o trabalho e finalizar o game a tempo. A notícia foi divulgada pelo jornalista tcheco Pavel Dobrovsky no site Vortex, mas o GSC Game World ainda não confirmou a informação.

Mais cedo, em março, o nome original do game, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, que usa a grafia russa do nome da cidade, foi alterado para Chornobyl, como forma de valorizar a grafia ucraniana.

Se o cronograma for cumprido, o game será lançado para PC e Xbox em dezembro.