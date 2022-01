Temporada de lançamentos de 2022 já começa com games adiados

O ano mal começou e alguns dos games mais aguardados de 2022 já foram adiados. O mais recente é S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Previsto para chegar aos consoles Xbox em abril, agora aparece listado nas lojas online com chegada apenas em dezembro. Rumores do mercado já apontavam o adiamento, mas agora a informação é oficial.

Nos últimos dias, sites especializados têm afirmado ainda que outro título muito esperado, Hogwarts Legacy, teria sido empurrado para 2023 – e estaria em sérios problemas de desenvolvimento. Imagens do game vazaram em 2018 e ele demorou um tempo para ser confirmado. Previsto originalmente para 2021, foi adiado para este ano. Se a novidade se confirmar, os fãs ficarão decepcionados.

Outros títulos menores, como Warhammer: Age of Sigmar, ambientado no popular universo de ficção científica, também estão sendo empurrados para o final deste ano. A justificativa dos desenvolvedores é que esses meses adicionais vão permitir mais testes e um polimento maior de gráficos e mecânicas. Com isso, o público já especula se outros jogos importantes, como o ambicioso Starfield, previsto para 11 de novembro, realmente chegarão aos consoles na data prevista.

Adiamentos não são novidade no mercado de games, mas a pandemia piorou a situação. No ano passado, Halo Infinite foi lançado para Xbox após um atraso de mais de um ano na produção. God of War: Ragnarök, um dos mais esperados para quem tem um Playstation, também atrasou e deve chegar em algum momento deste ano.