Os 10 games mais aguardados de 2022

O ano passado foi especial para os fãs de games. Diversos títulos que haviam sido adiados por conta da pandemia finalmente foram lançados em 2021, como o aguardado Halo Infinite e o jogo de corrida de mundo aberto Forza Horizon 5, para os consoles Xbox. Agora, em 2022, a lista de novidades confirmadas já está bem grande. Preparamos uma seleção com 10 dos mais aguardados. Seis deles já têm data para sair. Os outros estão previstos para este ano, mas ainda sem confirmação do dia de lançamento.

Horizon Forbidden West (PS4, PS5 – fevereiro)

Exclusivo para os consoles Playstation, a continuação de Horizon Zero Dawn coloca os jogadores no papel de Aloy, sobrevivente de um mundo desolado. Agora, ela segue em direção a São Francisco, nos Estados Unidos, tentando acabar com uma ameaça ao que restou da vida na Terra.

Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC – fevereiro)

A produtora FromSoftware se tornou sinônimo de jogos extremamente difíceis. Demon’s Souls e a série Dark Souls, por exemplo, estabeleceram o padrão para um RPG de combate preciso que requer inúmeras tentativas até que os pontos fracos de cada inimigo sejam entendidos. O novo título promete oferecer um mundo aberto e uma história que contou com pitacos de George R. R. Martin, criador de Game of Thrones.

Gran Turismo 7 (PS4, PS5 – março)

Durante anos, a série exclusiva de Playstation reinava sozinha entre os simuladores de corrida realistas. Até que Forza, para o Xbox, passou a disputar a coroa. A diferença fica no tipo de experiência. Enquanto Forza Horizon oferece mais liberdade em um enorme mundo aberto, Gran Turismo é focado em corridas. Os jogadores podem esperar por campeonatos tradicionais, pistas clássicas e mais de 420 modelos de carros.

Tiny Tina’s Wonderlands (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC – março)

Uma das franquias mais queridas, Borderlands vai ganhar um spin-off com a carismática personagem Tiny Tina. A mesma mistura de jogo de tiro com elementos de RPG vai retornar nesse novo capítulo da história, mas agora os jogadores poderão criar seus próprios personagens, misturando habilidades de seis classes diferentes.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Xbox Series X/S, PC – abril)

O título original deste shooter baseado em clássicas histórias de ficção científica da Rússia, como Stalker, o filme de Andrei Tarkovski, e o romance Piquenique na Estrada, dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky, saiu em 2007. Agora, quase 15 anos depois, a continuação (o quarto lançamento da franquia) deve testar a capacidade dos novos consoles Xbox. Os vídeos divulgados até agora mostram que os gráficos, criados usando a Unreal Engine 5, são extremamente realistas. A história põe os jogadores em um mundo de horror pós-apocalíptico em que é preciso sobreviver à radiação e a criaturas bizarras.

Continua após a publicidade

Starfield (Xbox Series X/S, PC – novembro)

A Bethesda tem em seu currículo algumas das principais franquias de RPG da atualidade, como Elder Scrolls, ambientado em um mundo de fantasia medieval, e o pós-apocalíptico Fallout. O novo título se passará em um sistema solar da Via Láctea e será necessário explorar os diversos planetas e enfrentar facções de colonizadores. Apenas um trailer foi divulgado até agora, mas a expectativa é grande – tanto pela reputação da Bethesda quanto pelas cenas mostradas.

Cyberpunk 2077 (PS5, Xbox Series X/S)

Tecnicamente, Cyberpunk 2077 não é novidade. O game saiu em setembro de 2020, mas seu lançamento foi marcado por uma série de problemas sérios que fez muitos desistirem do título. Vários patches corrigiram diversos dos bugs originais, mas esta versão, feita especialmente para os consoles da nova geração, pode finalmente redimir a produtora, CD Projekt Red.

Hogwarts Legacy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC)

Originalmente previsto para 2021, este é outro game que foi adiado. Pouquíssimo conteúdo foi divulgado, mas a perspectiva de um jogo de mundo aberto ambientado no universo de Harry Potter décadas antes das histórias apresentadas nos livros e filmes deixou muita gente bastante empolgada.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo Switch)

Lançado em 2017, o primeiro Breath of the Wild foi um divisor de águas na história da Nintendo e do personagem Link ao oferecer um universo imenso para exploração e gráficos que mostram o potencial do Switch. Hoje, já vendeu mais de 26 milhões de cópias e é um dos maiores sucessos de todos os tempos. Por isso, a expectativa para a continuação é grande. O título oficial ainda é mantido em segredo, mas já sabemos que será possível visitar ilhas localizadas no céu de Hyrule e que Link terá novos poderes.

The Lords of the Rings: Gollum (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Nintendo Switch)

Faz um tempinho que as histórias de J.R.R. Tolkien não inspiram grandes games. O mais interessante dos últimos tempos é Middle-earth: Shadow of War, de 2017. Este aqui coloca os jogadores no papel de Gollum, que precisará usar habilidades de furtividade para sobreviver. OS desenvolvedores prometem também explorar as diferentes personalidades do personagem.