Google suspende negócios com Huawei após decreto de Trump, diz agência

De acordo com informação divulgada pela agência Reuters neste domingo 19, o Google suspendeu parte de seus negócios com a Huawei dias depois do presidente americano Donald Trump assinar um decreto que atingiu fortemente a multinacional chinesa nos Estados Unidos, proibindo empresas americanas de utilizarem equipamentos de telecomunicações estrangeiros que “coloquem em risco a segurança nacional”.

Segundo a agência, a decisão do Google afeta os serviços que exigem transferência de hardware, software e serviços técnicos à multinacional chinesa.

Os usuários de smartphones da Huawei que utilizam aplicativos do Google, no entanto, continuarão podendo usar e baixar as atualizações fornecidas pela companhia americana, segundo um porta-voz ouvido pela Reuters.

“Estamos cumprindo a ordem e analisando as implicações. Para os usuários de nossos serviços, o Google Play e as proteções de segurança do Google Play Protect continuarão funcionando nos dispositivos Huawei existentes”, disse o porta-voz, sem fornecer mais detalhes.

A suspensão pode prejudicar os negócios de smartphones da Huawei fora da China, já que a gigante da tecnologia perderia imediatamente o acesso a atualizações do sistema operacional Android, do Google. Versões futuras dos smartphones Huawei que rodam no Android também perderiam acesso a serviços populares, incluindo o Google Play Store, o Gmail e os aplicativos do YouTube.

Com o secretário de Estado Mike Pompeo na linha de frente, os Estados Unidos realizam há meses uma ofensiva contra a Huawei, que acusam de espionar para Pequim.

Os Estados Unidos excluíram a Huawei dos projetos de tecnologia 5G em seu território e tentam convencer seus aliados ocidentais a fazer o mesmo, advertindo para os muitos riscos de espionagem por meio da quinta geração da Internet móvel.

“Empresas de telecomunicações chinesas como Huawei servem efetivamente como um braço de Inteligência do Partido Comunista chinês”, declarou o senador republicano Tom Cotton. “A administração tem razão ao restringir o uso de seus produtos”.

(Com Reuters e AFP)