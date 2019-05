WhatsApp, Facebook e Instagram enfrentam instabilidade no Brasil

Aplicativos do Facebook apresentaram forte instabilidade nesta quinta-feira, 16. Por volta das 18h (de Brasília), milhares de usuários começaram a reclamar de demora no envio e recebimento de mensagens no WhatsApp e também de dificuldade de acessar o Facebook e o Instagram. Os serviços voltaram a funcionar pouco antes das 20h.

Segundo o site Down Detector, que recebe reclamações de mau funcionamento de redes sociais, as queixas foram reportadas especialmente no Brasil, em sua maioria nas regiões sul e sudeste, e em outros países da América do Sul, como Argentina e Paraguai.

O aplicativo de mensagens Facebook Messenger não foi afetado, enquanto o WhatsApp Web ficou totalmente indisponível para a maioria dos usuários.

Em março, os mesmos aplicativos ficaram fora do ar por algumas horas em diversos países. Na ocasião, o Facebook alegou que a falha foi causada por uma mudança de configuração em servidor. Os aplicativos ainda não se pronunciaram sobre as falhas desta quinta-feira.