Saiba como atualizar seu WhatsApp

O aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, de propriedade do Facebook, divulgou, nesta segunda-feira 14, que foi detectada uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que hackers instalassem spyware em alguns telefones – conseguindo, assim, acessar os dados contidos nos aparelhos. Segundo a empresa, foram infectados celulares com sistema operacional da Apple (iOS) e do Google (Android).

O WhatsApp, que foi adquirido pelo Facebook em 2014, indicou que neste momento ainda não é possível dizer quantas pessoas foram afetadas, mas estimou que as vítimas foram escolhidas “especificamente”, de maneira que em princípio não se trataria de um ataque em grande escala.

A empresa pediu que todos os seus 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo “atualizem o aplicativo para sua versão mais recente” e mantenham durante o dia seu sistema operativo como medida de “proteção”.

Veja, abaixo, como realizar o procedimento de atualização do WhatsApp:

Android:

1 – Abra a Play Store e toque no menu

2 – Selecione “Meus apps e jogos”

3 – Role até aparecer o WhatsApp e clique em “Atualizar”

Ou

1 – Abra a Play Store, pesquise pelo WhatsApp e clique em “Atualizar”.

Andoid: na Play Store, comece clicando no menu, no topo à esquerda Andoid: na Play Store, comece clicando no menu, no topo à esquerda

iOS

1- Abra a App Store e toque em “Atualizações”, no canto inferior direito

2- Role até aparecer o WhatsApp e clique em “Atualizar”

Ou

1 – Abra a App Store, pesquise pelo WhatsApp e clique em “Atualizar”