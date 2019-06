Google abre pré-venda do streaming de jogos Stadia

O Google abriu nesta quinta-feira, 6, a pré-venda para o seu serviço de streaming de games, que deve lançar em novembro, com mais de 30 jogos de pelo menos 21 desenvolvedoras, incluindo a Electronic Arts e a Take-Two Interactive.

O Google informou que o pacote Stadia Founder’s Edition, que custa 129,99 dólares (503 reais), permitirá que os consumidores tenham jogos como Destiny 2 no dia do lançamento em praticamente qualquer dispositivo sem downloads, tornando o acesso a jogos tão fácil quanto assistir a um vídeo no YouTube.

Segundo o Google, alguns jogos serão grátis para assinantes, enquanto outros serão vendidos a preços similares aos do varejo. Títulos de lançamento já conhecidos incluem Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11, Final Fantasy XV e NBA2K. Phil Harrison, vice-presidente do Google que supervisiona o Stadia, recusou-se a divulgar termos dos acordos com editoras. Ele também se recusou a especificar uma dia de lançamento em novembro, mas disse que mais detalhes são esperados para agosto.

O pacote de edição limitada do Founder’s Edition, disponível em 14 países da América do Norte e Europa, será a única maneira de os usuários jogarem no lançamento, disse o Google. O porta-voz do Google, Patrick Seybold, se recusou a especificar a quantidade de pacotes disponíveis.

O pacote inclui o equivalente a 300 dólares (1.161 reais) de equipamentos, jogos e benefícios, segundo Harrison. Ele inclui três meses do que o Google chama de Stadia Pro, uma edição especial do controle, um dispositivo de streaming de mídia Chromecast Ultra para TVs e a capacidade de presentear o Stadia Pro a um amigo.

O Stadia Pro, que custa 9,99 dólares (38,68 reais) por mês, incluirá jogos gratuitos e com desconto, segundo o Google. O produto ainda não está à venda. A Stadia Base, plataforma gratuita separada, que será lançada em 2020, transmitirá com qualidade de vídeo de até 1080p em comparação com o 4K do Stadia Pro, informou o Google.