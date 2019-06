Google anuncia celular Positivo de 279 reais com controle por voz

Um celular simples, controlado majoritariamente por voz, ao custo de apenas 279 reais, é uma das principais novidades anunciadas no evento Google For Brasil, na manhã desta quinta-feira, 6, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O aparelho, da marca Positivo, terá o Google Assistente embarcado – ou seja, incorporará uma série de recursos (fazer pesquisas sobre diversos assuntos, abrir aplicativos, ouvir as notícias, pedir para tocar músicas etc.) acionados com comandos de fala. O aparelho é bastante simples, com poucos botões – o Google Assistente é o maior.

No evento, também foi anunciada uma linha de smart home (de plugs de tomada a caixas de som inteligentes) com produtos a partir de 99 reais, também da marca Positivo. Os itens devem chegar no mercado até o final deste mês.

O gigante tecnológico tem apostado na massificação do Google Assistente e destaca que o brasileiro é um dos maiores usuários do uso de comandos de voz – mais de 90% já mandaram mensagens de áudio.