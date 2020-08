Voluntários brasileiros receberão segunda dose da vacina de Oxford

Nesta segunda-feira, 10, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da segunda dose da vacina desenvolvida pela Universidade Oxford nos voluntários do estudo fase 3 realizado no Brasil. O intervalo entre as doses deverá ser de quatro semanas.

“Para os voluntários que já passaram pelo estudo a segunda dose pode acontecer com maior intervalo. Neste caso a variação do prazo se deve a necessidade de entrar em contato com o voluntário e mobilizá-los novamente para a dose de reforço.”, disse a Anvisa em nota.

Também houve alteração na idade dos participantes da pesquisa. Agora, voluntários de até 69 anos poderão ser selecionados. Anteriormente, a idade máxima para se candidatar era de 55 anos de idade. A idade mínima permanece de 18 anos.

A assessoria da Unifesp, centro que conduz a pesquisa na cidade de São Paulo, informa que “todos os voluntários que já receberam a vacina serão convocados para tomar a segunda dose. O novo grupo de voluntários a ser testado, com a faixa-etária até 69 anos, irá receber as duas doses”.

Continua após a publicidade

A decisão vem após estudo divulgado recentemente pela universidade mostrar que a aplicação de uma segunda dose do imunizante induziu uma maior produção de anticorpos em voluntários das fases 1 e 2 de testes clínicos, realizada no Reino Unido.

“A inclusão da segunda dose na pesquisa foi motivada pela publicação de alguns resultados que mostraram que a dose de reforço aumenta a chance de imunização. A Anvisa autorizou a mudança da pesquisa com base nos dados de segurança até o momento. A expectativa é que a segunda dose acrescente informação aos estudos e sobe a forma pela qual essa vacina poderá ser utilizada no futuro.”, disse a agência.