Use máscara para fazer sexo, recomenda autoridade de saúde do Canadá

Para reduzir o risco de transmissão da Covid-19, a diretora de Saúde Pública do Canadá Theresa Tam emitiu uma declaração pública com recomendações para pessoas que desejam se engajar em atividades sexuais. “A saúde sexual é uma parte importante da nossa saúde geral. No entanto, o sexo pode ser complicado na época da Covid-19, especialmente para aqueles que não moram com seu parceiro ou cujo parceiro sexual está em maior risco para a Covid-19. Como outras atividades durante a Covid-19 que envolvem proximidade física, existem algumas coisas que você pode fazer para minimizar o risco de se infectar e espalhar o vírus.”, diz o documento.

Segundo Theresa, as evidências indicam uma baixíssima probabilidade de contrair o novo coronavírus através da atividade sexual. No entanto, o contato próximo e o beijo, por exemplo, aumentam o risco de transmissão. Sendo assim, as orientações para a prática segura de sexo durante a pandemia incluem: uso de máscara, evitar beijos e o contato cara a cara, não fazer sexo se você ou seu parceiro apresentarem sintomas e uso de preservativos.

LEIA TAMBÉM: Dá para transmitir o novo coronavírus pelo sexo?

“Ao tomar essas precauções e ficar cientes dos riscos que assumimos, os canadenses podem encontrar maneiras de desfrutar da intimidade física enquanto protegem o progresso que todos fizemos contra a Covid-19”, conclui a mensagem. O Canadá tem mais de 129.000 casos de coronavírus-19, incluindo 9.135 mortes.