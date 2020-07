Coronavírus: o plano do mercado de camisinhas para driblar a crise

Com os solteiros praticamente fora do mercado da conquista por mais de três meses, principalmente pela suspensão dos grandes eventos sociais, o setor de preservativos precisou adaptar a estratégia para suprir a ausência desse público em seu faturamento anual (os relacionamentos casuais correspondem a aproximadamente 60% da fatia total de consumidores de preservativos e, sem eles, as vendas caíram 20%).

A ideia das marcas é focar em quem não teve problemas em manter contato íntimo durante o período, justamente as pessoas em relacionamentos estáveis. “Temos pesquisas apontando que 25% dos casados no Brasil aumentaram a frequência de relações sexuais durante o período. Já entre os solteiros, a diminuição na frequência chegou a quase metade do público”, diz Fabio Caprio, dirtetor de marketing da Reckitt Benckiser, detentora de marcas de preservativos como a Jontex.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Para aumentar o consumo entre casais, a empresa lançou mão de campanhas dedicadas a uma camisinha capaz de promover o clímax simultâneo entre homem e mulher. A ideia seria dar um tom mais recreativo aos momentos de intimidade dos que vivem sob o mesmo teto. A ação gerou aumento de vendas em 35% para esse produto em especial. Ou seja, há interesse no setor. Diz Ehr Ray da agência BETC/Havas, responsável pela publicidade das principais marcas de camisinha do país, em reportagem de VEJA desta semana: “Existe a crise, mas com a reabertura haverá muita vontade de retomar o cotidiano”.