Treino horizontal: os 6 benefícios do sexo regular para a saúde

Um novo estudo sugere que o sexo regular pode ajudar a prevenir a menopausa precoce. E há muitas outras pesquisas que mostram benefícios da atividade sexual para a saúde. Veja abaixo seis formas pelas quais o sexo é benéfico, elaborada pelo The Guardian.

Faz bem ao coração

Uma pesquisa publicada no periódico científico European Heart Journal descobriu que fazer sexo aumenta a frequência cardíaca de forma equivalente a um exercício leve ou moderado, como subir um lance de escada. Isso não significa que você não precisa mais caminhar ou ir para a academia. Afinal, a prática está longe de atender à recomendação de 150 minutos de atividade física aeróbica por semana. Mas já é um começo.

Reduz o stress

O sexo, incluindo a masturbação, é um grande alívio do estresse. Um artigo publicado em 2006 na revista científica Biological Psychology descobriu que pessoas que se engajam em qualquer tipo de atividade sexual lidam melhor com o estresse.

Aumenta o bem-estar

Um estudo realizado em 2007 com 3.000 americanos com idades entre 57 e 85 anos descobriu que aqueles que eram sexualmente ativos apresentavam níveis mais altos de saúde geral do que os não ativos.

Sono bom

Os humanos têm uma poderosa necessidade de toque. Quando nos tocamos, o cérebro libera ocitocina, conhecido como hormônio do amor. Liberada durante o sexo, a ocitocina ajuda você a se sentir tranquilo e amoroso, e até ajuda no sono.

Protege o cérebro

Pessoas com idade entre 50 e 89 anos que são sexualmente ativas têm melhor desempenho em testes cognitivos do que seus pares não sexualmente ativos, segundo uma pesquisa da Universidade Coventry, no Reino Unido. O benefício parece ser maior em homens. Eles apresentaram bom desempenho em testes envolvendo sequenciamento e recordação de números. As mulheres também tiveram um bom desempenho nos testes de recordação, mas não foram tão bem no sequenciamento de números.

Previne doenças

Pesquisas sugerem que quantidades moderadas de sexo estão associadas a níveis mais altos do anticorpo imunoglobulina A, cuja principal função é proteger as mucosas contra esses agentes externos nocivos ao organismo.

Um estudo publicado na Psychology Report em 2004, por exemplo, descobriu que pessoas que fizeram sexo uma ou duas vezes por semana tinham níveis 30% mais altos de imunoglobulina A do que aqueles que não fizeram sexo. No entanto, aqueles que fizeram sexo mais de duas vezes por semana apresentaram níveis mais baixos do que os celibatários. Nesse caso, o “excesso’também parece ser prejudicial.