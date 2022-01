Rio de Janeiro começa vacinação de crianças contra Covid em 17 de janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta quinta-feira, 6, que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 será iniciada no próximo dia 17. O primeiro grupo será de meninas de 11 anos. Ele publicou um cronograma em sua conta no Twitter com a previsão de finalizar a aplicação da primeira dose nesta população no dia 5 de fevereiro.

Na quarta-feira, 5, o Ministério da Saúde informou que a primeira remessa de doses do imunizante pediátrico da Pfizer, autorizado para uso neste público no mês passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deve chegar ao Brasil no próximo dia 13. A previsão é de que 3,74 milhões de doses cheguem neste mês e a distribuição será feita para os estados e municípios seguindo o critério populacional.

O calendário divulgado por Paes prevê que meninos e meninas serão vacinados em dias diferentes e, antes do início de cada faixa etária, haverá um dia de repescagem.

A Pfizer informou que vai entregar 20 milhões de doses da vacina no primeiro trimestre deste ano. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, são necessárias 40 milhões de doses para fazer a completa imunização das crianças. Outras 40 milhões de doses estão previstas para o segundo trimestre, de acordo com a pasta.

As crianças vão receber 10 microgramas do imunizante, que corresponde a um terço da dose administrada para jovens acima de 12 anos. No Brasil, o intervalo entre as duas doses será de oito semanas – e não de três, conforme previsto em bula-. Um estudo com 2 mil crianças apontou que a vacina tem 90,7% de eficácia contra casos sintomáticos da doença.