Pfizer entregará 20 milhões de doses de vacinas para crianças até março

A farmacêutica Pfizer informou na noite desta quarta-feira, 5, que vai fazer uma entrega inicial de 20 milhões de doses da versão pediátrica de sua vacina contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde no primeiro trimestre deste ano. O imunizante, direcionado para o público de 5 a 11 anos, foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 16 de dezembro.

A empresa prevê que as primeiras doses devem chegar na próxima semana. Em coletiva, o Ministério da Saúde disse que o voo com a primeira remessa está previsto para pousar no Aeroporto de Viracopos no dia 13. A partir do dia 14, deve começar a distribuição para estados e municípios. Ainda de acordo com a pasta, o Brasil vai receber três lotes no mês, totalizando 3,74 milhões de doses.

O ministério recomendou que sejam priorizadas as crianças com comorbidades e deficiências permanentes, as que vivem com pessoas com alto risco de desenvolver casos graves e que a campanha comece pelas crianças mais velhas.

O imunizante da Pfizer para crianças tem rótulo e tampa na cor laranja para diferenciar da versão para pessoas a partir de 12 anos. A formulação também é diferente.

As crianças vão receber 10 microgramas do imunizante, que corresponde a um terço da dose administrada para jovens acima de 12 anos. No Brasil, o intervalo entre as duas doses será de oito semanas – e não de três, conforme previsto em bula-. Um estudo com 2 mil crianças apontou que a vacina tem 90,7% de eficácia contra casos sintomáticos da doença.