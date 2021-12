Anvisa aprova vacina contra Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

A vacina contra a Covid-19 da Pfizer foi liberada para crianças de 5 a 11 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 16. Na avaliação da agência, os dados apresentados pela farmacêutica demonstraram segurança e eficácia para este grupo. O imunizante está liberado para esta faixa etária nos Estados Unidos e na Europa. A decisão será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

“Com base na totalidade das evidências científicas disponíveis, a gente entende que o número de casos de Covid-19 tem sido representativo na população pediátrica. Temos um perfil de segurança e reatogenicidade positivo com a vacinação e resultados importantes de anticorpos nessa população. A contribuição das sociedades médicas pesam nessa avaliação de risco-benefício que a gente está fazendo”, explicou Gustavo Mendes, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa.

Segundo Mendes, eventos adversos como miocardite e periocardite são considerados raros, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). Então, os benefícios da vacina superam os eventuais riscos.

O frasco do imunizante para crianças será na cor laranja, diferente da versão para adultos, algo para garantir a segurança na aplicação. Gerente-geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da agência, Suzie Marie Gomes informou que não será permitido fazer a diluição da vacina de adultos para as crianças.

“Crianças que completarem 12 anos entre as doses devem manter o esquema com a dose pediátrica”, acrescenta. As doses poderão ser aplicadas assim que estiverem disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Para fazer a análise, a Anvisa realizou ainda reuniões com representantes de entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

No Brasil, a vacina da Pfizer recebeu a autorização para ser aplicada em jovens acima de 12 anos em junho deste ano. O pedido para inclusão da faixa de 5 a 11 anos foi feito no dia 12 de novembro. Os Estados Unidos aprovaram o imunizante para crianças com mais de 5 anos no início do mês passado e, no fim do mês, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) também liberou a dose para o público infantil.

As crianças de 5 a 11 anos recebem um terço da dose (dez microgramas) aplicada em jovens com mais de 12 anos. Um estudo com quase 2 mil crianças, mostrou que o imunizante é 90,7% eficaz para evitar casos sintomáticos da doença.

CoronaVac

Na noite desta quarta-feira, 15, o governador João Doria anunciou que o Instituto Butantan fez uma nova solicitação à agência para a autorização de uso da CoronaVac para o público de 3 a 17 anos. Um pedido feito em agosto foi negado pela Anvisa, que justificou limitação nos dados apresentados.

“Pais e mães de todo o Brasil aguardam com ansiedade o momento de imunizar seus filhos”, disse, no Twitter, o governador.

Segundo a Anvisa, o prazo de avaliação das informações é de até 30 dias.

