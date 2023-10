Lula passa bem e pode ter alta neste domingo, diz hospital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite estável e sua equipe médica, coordenada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio, médica da Presidência da República, avalia a chance de alta ainda neste domingo, 1º. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o presidente já consegue caminhar e subir e descer escadas sem dificuldade.

Na última sexta-feira, 29, Lula foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total no quadril direito. O petista tem artrose na cabeça do fêmur deste lado, que é um desgaste na cartilagem que reveste as articulações, o que causa dores e até limitações de movimento. Antes da cirurgia, Lula tinha feito intervenções para aliviar o desconforto, como infiltrações na região. Em julho passado, Kalil Filho disse a VEJA que essas medidas são adotadas para conter a dor, mas “o tratamento definitivo é a cirurgia com a colocação da prótese”.

Além da operação no quadril, o presidente também realizou uma blefaroplastia, cirurgia que retira excesso de pele e gordura nas pálpebras. Segundo a equipe médica, a cirurgia já era planejada e foi antecipada para aproveitar a anestesia geral, já que a artroplastia ocorreu sem problemas.