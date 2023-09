O que é blefaroplastia, cirurgia que Lula fez nas pálpebras?

Além da cirurgia para colocação de uma prótese para tratar a artrose no lado direito do quadril, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também fez uma blefaroplastia, procedimento para correção das pálpebras. A cirurgia estava nos planos de Lula e foi realizada no mesmo dia para aproveitar a anestesia geral e porque não houve intercorrências na operação ortopédica, segundo o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha a saúde do mandatário.

O presidente deu entrada na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês às 8h30 e fez primeiro o procedimento para a artrose, desgaste das cartilagens que revestem as articulações. “A cirurgia começa quando corta a pele e isso ocorreu por volta do meio-dia e, coincidentemente, acabou às 13h13. Entre o primeiro e o segundo procedimento existe uma questão organização da sala, troca de equipe. A segunda cirurgia começou por volta das 15h e acabou às 16h16”, disse a infectologista Ana Helena Germoglio, médica da Presidência da República.

Kalil explicou que o anúncio dessa operação não foi feito antes porque a prioridade era o quadril. “É uma coisa simples e se aproveitou o efeito anestésico. Como a cirurgia ortopédica transcorreu bem, foi feita a correção.” Em coletiva, a equipe médica informou que Lula já está acordado e não vai ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Cirurgião plástico e professor da Universidade Federal de São Paulo (professor da Unifesp) Fabio Nahas, explica que a blefaroplastia consiste na retirada do excesso de pele da pálpebra e das bolsas de gordura que aparecem com o envelhecimento. “Na pálpebra superior, é feita por uma incisão

colocada bem na dobra da pálpebra, de modo que se a pessoa estiver com os olhos abertos, a cicatriz fica quase totalmente escondida.”

Nahas diz que a recuperação, geralmente , é rápida. O inchaço dura cerca de cinco dias e manchas roxas somem em torno de sete dias. “Os movimentos palpebrais ficam normais por volta de 15 dias e proteger os olhos do sol com óculos escuros é aconselhável ao estar exposto à luz solar por seis a oito meses”, recomenda o especialista, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Continua após a publicidade

Lessandro Martins, médico especialista em cirurgia plástica da face, explica que a blefaroplastia pode ser feita por motivos estéticos, já que rejuvenesce a região dos olhos, mas também pode ter indicação médica. “É indicada para pacientes nos quais a flacidez de pele pode vir a comprometer a visão periférica.”

A previsão é de que o presidente fique internado até a próxima terça-feira, 3, e faça despachos ao longo de quatro semanas do Palácio da Alvorada, residência oficial, enquanto se recupera da cirurgia.

Publicidade

Siga