Lula passa por procedimento para reduzir dores no quadril

O presidente Lula esteve no hospital Sírio-Libanês neste domingo, 23, para fazer exames de rotina e passou por um procedimento de infiltração para reduzir as dores nos quadris.

Motivo de recorrentes reclamações por parte do petista, as dores são consequência de uma artrose, de acordo com a assessoria de Lula.

Havia a expectativa de que o presidente fosse submetido a uma cirurgia no mês passado para tratar do problema. A aliados, ele havia dito que passaria pelo procedimento no final de junho, ao retornar de uma viagem à França, o que não ocorreu.

Ainda não foi divulgado quando o presidente deve ser operado – a assessoria do presidente informa apenas que deve ser neste segundo semestre.

Lula cumpre agenda em São Paulo neste domingo. Está prevista a presença dele em um evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.