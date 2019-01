Por muitos anos, a corretora de imóveis Andressa Alves França Lopes, de 25 anos, comia exageradamente para tentar engordar. Muito magra desde a infância, ela conta que se sentia complexada por não ter as curvas desejadas. E deu mais certo do que ela esperava. Andressa chegou a pesar 112,9 quilos entrando num quadro severo de obesidade em relação a sua altura (1,59 metros). “Eu que sempre fui magra, fiz de tudo para ganhar peso. Não percebi que fui engordando até chegar ao ponto de pesar quase 113 quilos”, diz.

Exames realizados após uma consulta médica indicaram que Andressa estava pré-diabética e com princípio de asma. Andressa então se matriculou em uma academia, mas não viu resultados práticos depois de um mês fazendo exercícios regulares.

Desanimada por não conseguir perder o peso desejado, a corretora chegou a cogitar fazer uma cirurgia bariátrica, mas desistiu quando soube que teria que emagrecer alguns quilos antes de se submeter ao procedimento. “Se eu teria que emagrecer para operar, por que não emagrecer de uma vez, sem operar?”

Andressa e o marido foram então pesquisar alternativas de emagrecimento sem cirurgia e encontraram uma plataforma na internet em que a pessoa compra um programa de acompanhamento digital e realiza treinos diários de sete ou de 21 minutos, dentro de casa, sem nenhum equipamento. “Emagreci 49 quilos usando apenas o peso do meu próprio corpo como instrumento”, conta a corretora.

Os treinos são divididos em exercícios de baixa e de alta intensidade e incluem abdominais, agachamentos, polichinelos, flexão de braços e saltos. As atividades variam de acordo com o perfil de cada aluno — há inclusive uma modalidade exclusiva para mulheres. Além de orientar com o melhor tipo de exercício, a plataforma oferece ajuda com informações nutricionais para reeducação alimentar durante o processo. O WhatsApp é usado para tirar dúvidas, e vídeos no YouTube com idealizador da técnica servem de exemplo e de motivação.

A facilidade de poder se exercitar em casa em qualquer horário e longe dos olhos de curiosos fez Andressa assinar um pacote de treinos, que ela segue praticando até hoje, onde quer que esteja. Os primeiros dias, no entanto, foram muito difíceis. Obesa e sem preparo físico nenhum, até os mais simples exercícios pareciam uma tortura.

“Eu chorava muito. Queria fazer o exercício e o meu corpo não conseguia. Doía e cheguei a pensar que não seria capaz. Mas meu pai e meu marido sempre me incentivavam a não parar”, lembra. Após uma semana de choro e treino, Andressa passou a sentir que seu corpo estava reagindo melhor.

A alimentação foi readequada com a ajuda profissional vinda da plataforma. “Deixei de comer porcarias. Se eu quero comer um bolo de chocolate, por exemplo, faço um de tapioca. Troquei o arroz branco pelo integral, troquei o feijão por lentilha. Aumentei o consumo de ovos e salada de folhas.”

Estimulada com o processo de perda, Andressa criou uma página no Instagram — @andressajoaolopes, hoje com 2.225 seguidores —, passou a filmar todos os exercícios e a postar diariamente seu avanço. Ao fim de 1 ano e dois meses de dedicação, Andressa eliminou 49,1 quilos.

“As redes sociais foram e são muito importantes nesse processo de emagrecimento. Ali eu coloco tudo e recebo muito estímulos de quem me acompanha”, diz. Andressa ainda pratica esses exercícios, mas hoje com o objetivo de ganhar massa magra. “Faço os meus exercícios todos os dias, é sagrado, onde quer que eu esteja. São só 21 minutos do meu dia.”

Deslize o dedo ou mouse para ver o antes e o depois da Andressa:

