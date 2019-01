No processo de emagrecimento, apesar de a mudança mais nítida ser a diminuição de medidas, as mais importantes são invisíveis. Conheça todos os benefícios e como o corpo se transforma, por dentro e por fora.

▪ Unhas: o emagrecimento saudável por meio do consumo de alimentos ricos em vitaminas (B, C e E) e aminoácidos auxiliam o corpo a produzir queratina e outras proteínas importantes para o desenvolvimento de unhas fortes

▪ Pele e cabelo: a ingestão de pelo menos três litros de água por dia, que faz parte do processo de emagrecimento e manutenção da saúde, traz uma melhora da pele. O consumo de alguns alimentos ricos em colágeno (tutano bovino e algas), biotina (ovos e castanhas), vitamina C (frutas cítricas), ômega 3 (peixes e linhaça), associados a dietas para perda de peso, também trazem benefícios para pele e cabelo

▪ Do coração: uma perda de peso de 5% proporciona melhora na função metabólica em múltiplos sistemas orgânicos e pode diminuir outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, incluindo a concentração de triglicerídeos

▪ Da microbiota intestinal: emagrecer melhora o equilíbrio do intestino, fundamental para que o organismo funcione bem e absorva os nutrientes que necessários. É no órgão, já no fim da digestão, onde é feita a síntese de algumas vitaminas (K e do complexo B), importantíssimas para o bom funcionamento de corpo e para a produção de energia

E melhora do funcionamento…

▪ Diabetes: para quem já é diabético, há uma melhora importante quando se perde peso. Em muitos casos, leva à diminuição do uso da medicação. Para quem não é, o risco de desenvolver a doença reduz em até 83%

▪ AVC: comum em obesos, a síndrome metabólica provoca um maior acúmulo de gordura no sangue, o que dificulta a circulação e eleva a incidência de doença vascular cerebral. Assim, a perda de peso diminui os riscos de AVC

▪ Doença nas articulações: o excesso de peso também prejudica as articulações, causando dores nos joelhos. A perda de peso reduz entre 41% e 76% esse problema

▪ Enxaqueca: quem sofre de enxaqueca também pode se beneficiar do emagrecimento saudável. Os benefícios estão atrelados ao consumo de peixes (como salmão, atum, sardinha), leite, banana e queijo, ricos em triptofano, que aumenta a produção de serotonina, hormônio que dá uma sensação de bem-estar. A dieta aliada à prática de atividades físicas reduz as crises em até 57%

▪ Esteatose hepática: o emagrecimento saudável permite a redução da gordura do fígado e também a fibrose do órgão, que pode provocar cirrose

O emagrecimento também reduz…

▪ O colesterol: com a perda do excesso de peso, há elevação dos níveis de HDL (o chamado bom colesterol) e uma diminuição no LDL (conhecido como colesterol ruim). Os riscos das doenças cardiovasculares também caem em 85%

▪ O estresse: a prática de atividade física e a ingestão de alimentos como frango, ovos, arroz integral e brócolis aumentam os níveis de fenilalanina. Isso ajuda na sensação de bem estar, e os níveis do cortisol, caso estejam elevados por causa do estresse, diminuem

E os riscos de…

▪ Câncer: o excesso de peso é responsável por cerca de 8% de todos os casos de câncer no mundo. A obesidade afeta os hormônios, o sistema imunológico e outros fatores que regulam o crescimento celular

▪ Apneia do sono: perder apenas 10% do peso corporal pode reduzir drasticamente os sintomas da apneia do sono e pode até curar a condição, que causa interrupções da respiração durante a noite e, consequentemente, um sono ruim

▪ Inflamações: o emagrecimento diminui em cerca de 2% a concentração de marcadores inflamatórios quando se faz pelo menos 180 minutos de atividade física por semana

▪ Depressão: quem emagrece e faz uma dieta do estilo mediterrâneo tem quatro vezes menos chance de desenvolver depressão por causa da quantidade de ômega 3 encontrada nesses alimentos. A alimentação influencia o equilíbrio do bem-estar físico e mental

▪ Risco de morte: comparando um indivíduo sedentário a um muito ativo (que pratica acima de 180 minutos de atividade física por semana), tem-se 66% da diminuição do risco de morte por doença cardiovascular

E melhora…

▪ A libido: perda de peso aliada ao consumo de alguns alimentos contribuem com a liberação de neurotransmissores, como a serotonina. Consumir regularmente banana, nozes, abacate, crustáceos, ovo e grãos (lentilha, feijão) ajudam a melhorar o desejo sexual

▪ O sistema imunológico: obesidade prejudica a imunidade e pode aumentar o risco de infecções em 27%. O tecido gorduroso produz substâncias que afetam o sistema de defesa do corpo. Por isso, os obesos estão mais sujeitos a diversos problemas de saúde