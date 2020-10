Coronavírus: supertransmissores são responsáveis por 60% das infecções

Atualizado em 5 out 2020, 17h11 - Publicado em 5 out 2020, 17h02

Por Da Redação - Atualizado em 5 out 2020, 17h11 - Publicado em 5 out 2020, 17h02

Os supertransmissores representam apenas 8% dos casos de Covid-19, mas causam 60% das infecções. Por outro lado, 70% dos infectados não transmitiram a doença para outras pessoas. A conclusão é do maior estudo já realizado sobre como ocorre a transmissão do novo coronavírus, publicado recentemente na revista científica Science.

O ambicioso estudo, realizado por pesquisadores do Instituto Ambiental Princeton (Pei, na sigla em inglês), da Universidade Johns Hopkins e da Universidade da California em Berkeley, em conjunto com funcionários da saúde pública nos estados do sudeste da Índia de Tamil Nadu e Andhra Pradesh rastreou as vias de infecção e a taxa de mortalidade de 575.071 indivíduos que foram exposto a 84.965 pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19.

Os pesquisadores descobriram que 71% dos indivíduos infectados não infectaram nenhum de seus contatos. No entanto, 8% das pessoas infectados foram responsáveis ​​por 60% das novas infecções. “Nosso estudo apresenta a maior demonstração empírica de superespalhamento que conhecemos em qualquer doença infecciosa. Os eventos de superespalhamento são a regra e não a exceção quando se olha para a disseminação do Covid-19, tanto na Índia quanto provavelmente em todos os lugares afetados.”, disse o líder do estudo Ramanan Laxminarayan, pesquisador do Pei.

Os resultados mostraram ainda que a probabilidade de uma pessoa com coronavírus, independentemente da sua idade, transmiti-lo a um contato próximo variou de 2,6% na comunidade a 9% no domicílio. Além disso, crianças e adultos jovens, que representavam um terço dos casos de Covid, foram especialmente importantes para a transmissão do vírus nas populações estudadas.

O estudo descobriu que crianças e jovens adultos têm muito mais probabilidade de contrair coronavírus de pessoas da sua idade. O mesmo se repetiu para pessoas de outras faixas etárias. A probabilidade geral de contrair coronavírus variou de 4,7% para contatos de baixo risco até 10,7% para contatos de alto risco.