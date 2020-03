Coronavírus: os novos sintomas da doença

Além dos sintomas já conhecidos: falta de ar, coriza, febre baixa e dor de garganta, os infectados pelo novo coronavírus apresentaram novos sintomas durante o atendimento em hospitais, alertaram associações médicas.

A perda de olfato foi percebida em pacientes da Alemanha, Itália e Coreia do Sul. No caso da Alemanha, 2 entre 3 pacientes apresentaram o problema durante o quadro de infecção. De acordo com a Associação Britânica de Otorrinolaringologia há também relatos parecidos nos Estados Unidos e na França. Em alguns casos, os pacientes eram jovens e não apresentavam os outros sintomas característicos da doença.

No Brasil, a Academia Brasileira de Rinologia (ABR), a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) reconheceram que a anosmia súbita, a perda de olfato sem maiores explicações, acompanhada ou não da perda do paladar, deverá ser levada em conta como possível sintoma de pacientes com Covid-19. As entidades orientaram por meio de nota que os pacientes nestas condições fiquem isolados em quarentena de 14 dias por precaução.

Entidades médicas ainda apontam que outros sintomas menos conhecidos de Covid-19 são desconfortos abdominais, náuseas , cólicas, diarreias e falta de apetite.