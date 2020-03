Coronavírus se expande de forma acelerada no Brasil, diz governo de SP

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 26, o médico e secretário de Saúde do estado de São Paulo, José Henrique Germann, afirmou que a pandemia de coronavírus está se expandindo pelo Brasil de forma acelerada. Atualmente, há 2.433 casos no país e 862 estão localizados em São Paulo. “No começo, éramos praticamente 90% dos casos no Brasil. Agora, representamos cerca de 35%”, explicou o secretário. No estado paulista, o número de óbitos aumentou de 40 para 48 casos. O médico também informou que os pacientes graves em Unidade de Tratamento Intensivo tiveram um aumento de 42% no último dia.

ASSINE VEJA Clique e Assine

“As medidas de restrição de mobilidade estão sendo suficientes ou, no mínimo, colaborando para que a gente tenha 862 casos. Existe uma gradação. O que nós estamos fazendo não é um isolamento, é um distanciamento social. O próximo passo seria o isolamento domiciliar ou social. Se apertar mais o cinto, será o lockdown. A característica é o uso da força policial para manter as pessoas em casa. Não estamos nessa situação”, afirmou o secretário. Germann complementou dizendo que se os idosos continuarem em casa como se fosse um lockdown, o comportamento poderá favorecer o sistema de saúde para que não haja um colapso no atendimento.