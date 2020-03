Coronavírus: número de casos no Brasil sobe de 37 para 52

O Ministério da Saúde atualizou por volta das 16h45 desta quarta-feira, 11, o número de casos confirmados com o novo coronavírus no Brasil: são 52 pessoas que testaram positivo para a infecção.

O estado com maior número de casos confirmados é São Paulo com 30 diagnósticos, seguido do Rio de Janeiro, onde há 13 pessoas com teste positivo.

A última atualização do Ministério, no início desta tarde, apontava 37 casos confirmados e 876 casos suspeitos. No levantamento mais recente, o número de quadros médicos suspeitos e sob análise subiu para 907.